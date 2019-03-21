Смольный объявил войну нелегальным торговцам

Март вполне может запомниться петербуржцам, как месяц длинных ковшей. То тут, то там на стихийных рынках около метро или даже просто у частников появляются ревизоры. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) проверяют сначала наличие документов у торговцев, а затем пригоняют к нелегалам экскаваторы.

Только за последние две недели проверили уже Конюшенную, Владимирскую и площадь Восстания, улицу Рубинштейна и Большую Морскую, Невский проспект, стрелку Васильевского острова. Под ковши попали даже излюбленные туристами тележки с кукурузой и сувенирные палатки около Спаса на Крови.

За последние две недели как минимум 35 незаконно установленных торговых объектов в Петербурге убрали. Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

На окраинах все куда прозаичнее. На Будапештской закрыли цветочный ларек, на Курской – продуктовый, на Политехнической – овощной. А в Шушарах – целый магазин, который незаконно работал три года! Всего за две недели – 35 снесенных «нелегалов».

Такие рейды в городе проводят регулярно. В том числе опираясь на помощь бдительных жителей Северной столицы.

– Наблюдательные граждане отмечают, что у Московского вокзала приезжим предлагают приобрести сим-карты, очки, аксессуары для мобильных телефонов. На Невском и Лиговском проспектах можно отовариться разнообразной текстильной и чулочно-носочной продукцией. Повсеместно предлагают приобрести экскурсионные билеты, при этом гарантии на предоставляемые товары и услуги или кассовый чек дают не всегда, – добавляют в пресс-службе комитета.

Впрочем, не все петербуржцы поддерживают снос пусть даже нелегальных, но зачастую очень удобных павильонов.

– Бывает, идешь и купить воды негде, потому что до супермаркета пилить далеко. Так еще и очередь отстоять надо. Чем эти ларьки мешают? Не хочешь – не бери, – говорит житель Озерков Евгений.

Всех нелегальных торговцев привлекут к административной ответственности. Фото: пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Правда, за подобные покупки порой приходится платить своим здоровьем. Стоит только вспомнить, как прошлой весной трехлетний малыш попал в больницу после того как, съел пару ягодок приобретенной у метро клубники.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПАЛАТКИ СОЗДАЮТ КОНКУРЕНЦИЮ

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, председатель Санкт-Петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

– Во-первых, термин «законный» или «незаконный» у нас далеко не фундаментален. Кого захотели объявить законными – того и объявили. Наверняка часть из этих объектов стояла законно, но в один прекрасный момент решили, что их нужно убрать. Ведь речь не идет, например, о том, что эти люди уклоняются от заключения договора. Речь о том, что власть этот договор решила, например, не продлевать.

Даже если лично вы не пользуетесь услугами этих объектов, сам факт их наличия создает конкурентную среду. А это сказывается на соотношении цена-качество. Как только у нас установится тотальная монополия торговых сетей, а последний павильон падет, я уверяю, что ценники взлетят вверх.