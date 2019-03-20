2019-03-20T18:02:38+03:00
Досуг

Дельфин выступит в клубе «Космонавт» 20 апреля 2019

Новая творческая веха Дельфина обретёт свое сценическое воплощение уже этой весной
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20 апреля Дельфин выступит с большим сольным концертом на сцене петербургского клуба «Космонавт».20 апреля Дельфин выступит с большим сольным концертом на сцене петербургского клуба «Космонавт».
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Весна – без преувеличений – уникальная глава в книге жизни. Изнутри, подобно раскрывающемуся цветку, нарастает пробуждение, и мириады запахов и эмоций врываются в наши истомленные зимней тишиной организмы. Особые ощущения, словно давно забытые, а теперь распробованные вновь, с удвоенной силой, с ранее неведомой ясностью… Таким предстанет концерт Дельфина в Северной столице 20 апреля – музыка, которая всегда заставляет чувствовать по-новому: поклонники могут предвкушать предстоящее выступление, но никогда не знают наперёд, что их ожидает на этот раз.

Дельфин заслужил репутацию истинного Артиста-трудоголика: его талант находил отражение не только в многочисленных разноплановых музыкальных полотнах, но и на актёрском поприще, а позднее – даже в литературе. Так в декабре свет увидела вторая по счёту книга Дельфина под названием «Детская книга», открывшая ещё одну – неожиданную и очень трепетную грань культового музыканта. Впрочем, это оказался не единственный его подарок слушателям за прошедший год: концептуальный, бескомпромиссный антивоенный релиз «422», записанный при участии гитариста Игоря Бабко, был назван критиками лучшим русскоязычным альбомом 2018 года. А последовавшие два видеоклипа на композиции с новой пластинки – каждый со своим духом: проникновенный «387» и остросоциальный «520», вычертили новые штрихи на, казалось бы, хорошо знакомом музыкальном портрете Дельфина.

Дельфин. Артист-легенда, способный удивлять и вдохновлять, способный быть неоднозначным и вольным настолько, чтобы это заставало поклонников и критиков врасплох, но главное – заставляющий думать и сопереживать. Целый мир, открывший двери внутрь и пригласивший войти любого, кто захочет по-настоящему услышать…

Начало в 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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