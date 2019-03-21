«Чудеса на заказ»: Как провести праздник для ребенка в Петербурге

Детский праздник – это всегда волнительно для любящего родителя. Ведь важных событий, которые хочется отметить по-особенному, так много – от дня рождения и Нового года до хороших оценок за год и побед на соревнованиях. Как сделать праздник веселым? Будет ли он интересным? Как подарить своему чаду то самое чудо, в которое он верит? Мамы и папы, бабушки и дедушки ломают головы над этими вопросами в преддверии торжества. А на них уже есть ответы у петербургского творческого объединения – антиагенства «Чудеса на заказ».

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Фокусники, танцоры, музыканты, профессиональные аниматоры – творческая группа работает в Северной столице уже больше шести лет. И это не обычное праздничное агентство. Здесь ни один праздник не похож на другой. А банальный сценарий и надоедливые игры точно не испортят торжества. Ведь каждый праздник в «Чудесах на заказ» готовят специально для каждого ребенка.

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

– Все сценарии мы разрабатывает персонально для каждого клиента, учитывая его интересы и хобби. Мы не экономим на костюмах, времени и силах, ведь больше всего мы хотим, чтобы праздник запомнился навсегда, – рассказывают в «Чудесах на заказ». – Мы готовим оригинальные игры и развлечения для детей любого возраста. Для самых активных у нас есть сценарии праздников на ледовой арене и увлекательные квесты.

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Шоу со сладкой ватой или живая музыка? Герои с волшебной палочкой, пираты или сказочные феи? Фокусы? Уроки от Ди-джея? Пижамная вечеринка? Или шоу про законы физики для юных любителей науки? Для каждого ребенка найдется свой формат.

– Мы не только организуем и проводим торжества, наши ребята пишут музыку, сами разрабатывают авторские фокусы и выступают на многих арт-площадках Петербурга, – добавляют в антиагентстве.

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

КСТАТИ

Превращают будни в сказку «Чудеса на заказ» не только для детей и подростков. Взрослым тоже порой не хватает сюрпризов и удивительных моментов. Для них настоящее веселье, яркий и незабываемый праздник тоже обеспечен.

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