2019-03-21T11:17:24+03:00
Общество

«Чудеса на заказ»: Как провести праздник для ребенка в Петербурге

Тематические игры, оригинальные квесты и настоящее веселье предлагает творческое объединение из Северной столицы
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
«Чудеса на заказ»: Как провести праздник для ребенка в Петербурге. Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».«Чудеса на заказ»: Как провести праздник для ребенка в Петербурге. Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».
Изменить размер текста:

Детский праздник – это всегда волнительно для любящего родителя. Ведь важных событий, которые хочется отметить по-особенному, так много – от дня рождения и Нового года до хороших оценок за год и побед на соревнованиях. Как сделать праздник веселым? Будет ли он интересным? Как подарить своему чаду то самое чудо, в которое он верит? Мамы и папы, бабушки и дедушки ломают головы над этими вопросами в преддверии торжества. А на них уже есть ответы у петербургского творческого объединения – антиагенства «Чудеса на заказ».

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Фокусники, танцоры, музыканты, профессиональные аниматоры – творческая группа работает в Северной столице уже больше шести лет. И это не обычное праздничное агентство. Здесь ни один праздник не похож на другой. А банальный сценарий и надоедливые игры точно не испортят торжества. Ведь каждый праздник в «Чудесах на заказ» готовят специально для каждого ребенка.

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

– Все сценарии мы разрабатывает персонально для каждого клиента, учитывая его интересы и хобби. Мы не экономим на костюмах, времени и силах, ведь больше всего мы хотим, чтобы праздник запомнился навсегда, – рассказывают в «Чудесах на заказ». – Мы готовим оригинальные игры и развлечения для детей любого возраста. Для самых активных у нас есть сценарии праздников на ледовой арене и увлекательные квесты.

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Шоу со сладкой ватой или живая музыка? Герои с волшебной палочкой, пираты или сказочные феи? Фокусы? Уроки от Ди-джея? Пижамная вечеринка? Или шоу про законы физики для юных любителей науки? Для каждого ребенка найдется свой формат.

– Мы не только организуем и проводим торжества, наши ребята пишут музыку, сами разрабатывают авторские фокусы и выступают на многих арт-площадках Петербурга, – добавляют в антиагентстве.

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

Фото предоставлено праздничным антиагентством «Чудеса на заказ».

КСТАТИ

Превращают будни в сказку «Чудеса на заказ» не только для детей и подростков. Взрослым тоже порой не хватает сюрпризов и удивительных моментов. Для них настоящее веселье, яркий и незабываемый праздник тоже обеспечен.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пособница терроризма в Петербурге пойдет под суд
Летом во дворе Эрмитажа появится плоская семиметровая голова
Полицейские Петербурга по рекламному объявлению попали в притон с проститутками
Полиция поймала извращенца, который приставал к 13-летней девочке в метро
В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы
В Петербурге началась новая волна эвакуаций
«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»
Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек
Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса
Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов
Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга
Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей
Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин
Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге
Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие
На реках Ленобласти начали взрывать лед
В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть
В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости
Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке