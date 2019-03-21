Исаакиевский собор и Эрмитаж закрывали из-за ложных минирований

В четверг у телефонных террористов произошло очередное, на этот раз весеннее обострение, и Петербург захлестнула новая волна эвакуаций и проверок. В список «заминированных» объектов попали детские сады, школы, больницы, а также Эрмитаж и, впервые, Исаакиевский собор.

- Было ложное сообщение о минировании. Сейчас уже все проверено, скоро откроемся, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» директор Исаакиевского собора Юрий Мудров.

Учитывая, что открыть вход в Исаакий обещали примерно в 11:15, то особых трудностей гости, намеревавшиеся посетить собор, не испытали, ведь он работает с 10:30. Куда большие неприятности испытали те туристы и жители Петербурга, которые решили с утра пойти в Эрмитаж. Главный музей города также закрылся из-за сообщений о бомбе.

- 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. Об инциденте были поставлены в известность Служба музейной безопасности, руководство Государственного Эрмитажа, силовые структуры города, - сообщает пресс-служба музея. - Было принято решение об эвакуации людей с территории Основного музейного комплекса и Главного Штаба.

На момент публикации материала проверка в Эрмитаже все еще проводилась.

Всего за утро 21 марта в Петербурге были эвакуированы два детских сада, 10 школ, один лицей, Политехнический колледж, Архитектурно-строительный университет, четыре больницы, два торгово-офисных комплекса, несколько супермаркетов и ярмарка «Юнона». Сообщения о минированиях продолжают поступать.