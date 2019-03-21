2019-03-21T12:25:03+03:00
Происшествия

Исаакиевский собор и Эрмитаж закрывали из-за ложных минирований

Кроме культурных объектов в список «жертв» телефонных террористов попали детские сады, школы, больницы и бизнес-центры
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за ложных минирований в Петербурге закрывали Исаакиевский собор и Эрмитаж.Из-за ложных минирований в Петербурге закрывали Исаакиевский собор и Эрмитаж.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В четверг у телефонных террористов произошло очередное, на этот раз весеннее обострение, и Петербург захлестнула новая волна эвакуаций и проверок. В список «заминированных» объектов попали детские сады, школы, больницы, а также Эрмитаж и, впервые, Исаакиевский собор.

- Было ложное сообщение о минировании. Сейчас уже все проверено, скоро откроемся, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» директор Исаакиевского собора Юрий Мудров.

Учитывая, что открыть вход в Исаакий обещали примерно в 11:15, то особых трудностей гости, намеревавшиеся посетить собор, не испытали, ведь он работает с 10:30. Куда большие неприятности испытали те туристы и жители Петербурга, которые решили с утра пойти в Эрмитаж. Главный музей города также закрылся из-за сообщений о бомбе.

- 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания. Об инциденте были поставлены в известность Служба музейной безопасности, руководство Государственного Эрмитажа, силовые структуры города, - сообщает пресс-служба музея. - Было принято решение об эвакуации людей с территории Основного музейного комплекса и Главного Штаба.

На момент публикации материала проверка в Эрмитаже все еще проводилась.

Всего за утро 21 марта в Петербурге были эвакуированы два детских сада, 10 школ, один лицей, Политехнический колледж, Архитектурно-строительный университет, четыре больницы, два торгово-офисных комплекса, несколько супермаркетов и ярмарка «Юнона». Сообщения о минированиях продолжают поступать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пособница терроризма в Петербурге пойдет под суд
Летом во дворе Эрмитажа появится плоская семиметровая голова
Полицейские Петербурга по рекламному объявлению попали в притон с проститутками
Полиция поймала извращенца, который приставал к 13-летней девочке в метро
В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы
В Петербурге началась новая волна эвакуаций
«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»
Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек
Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса
Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов
Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга
Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей
Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин
Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге
Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие
На реках Ленобласти начали взрывать лед
В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть
В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости
Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке