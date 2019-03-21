На «Детском радио» стартовал проект «Супер я»

Работы принимаются по 7 номинациям: «Супершеф», «Суперчтец», «Супертанцор», «Супердизайнер», «Суперпевец», «Суперспортсмен». Есть здесь и «Суперпупер» – номинация, в которой каждый малыш может познакомить с любым, даже самым необычным, своим увлечением.

О талантливых детях узнает вся страна! Все рассказы и видеозаписи публикуются на сайте радиостанции, где за них можно проголосовать, а самые яркие заявки звучат в эфире Детского радио.

Победители станут известны 29 марта. Они получат отличные подарки для всей семьи. Лидеры народного голосования, чьи заявки соберут наибольшее количество лайков, будут отмечены призами от Детского радио.