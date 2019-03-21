На «Детском радио» стартовал проект «Супер я»
Работы принимаются по 7 номинациям: «Супершеф», «Суперчтец», «Супертанцор», «Супердизайнер», «Суперпевец», «Суперспортсмен». Есть здесь и «Суперпупер» – номинация, в которой каждый малыш может познакомить с любым, даже самым необычным, своим увлечением.
О талантливых детях узнает вся страна! Все рассказы и видеозаписи публикуются на сайте радиостанции, где за них можно проголосовать, а самые яркие заявки звучат в эфире Детского радио.
Победители станут известны 29 марта. Они получат отличные подарки для всей семьи. Лидеры народного голосования, чьи заявки соберут наибольшее количество лайков, будут отмечены призами от Детского радио.
ИСТОЧНИК KP.RU