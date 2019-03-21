2019-03-21T12:42:09+03:00
Телевизор

На «Детском радио» стартовал проект «Супер я»

Маленькие слушатели могут загрузить на сайт радиостанции короткий рассказ о своем таланте и сопроводить его видео
Степан СТЕПАНОВ
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Победители станут известны 29 марта.Победители станут известны 29 марта.
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Работы принимаются по 7 номинациям: «Супершеф», «Суперчтец», «Супертанцор», «Супердизайнер», «Суперпевец», «Суперспортсмен». Есть здесь и «Суперпупер» – номинация, в которой каждый малыш может познакомить с любым, даже самым необычным, своим увлечением.

О талантливых детях узнает вся страна! Все рассказы и видеозаписи публикуются на сайте радиостанции, где за них можно проголосовать, а самые яркие заявки звучат в эфире Детского радио.

Победители станут известны 29 марта. Они получат отличные подарки для всей семьи. Лидеры народного голосования, чьи заявки соберут наибольшее количество лайков, будут отмечены призами от Детского радио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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