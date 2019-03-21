Синоптики составили прогноз на весну и лето 2019 года в Санкт-Петербурге

Жители города на Неве еще не дождались настоящей цветущей весны, но уже наверняка мечтают о лете. В прошлом году оно в Северной столице выдалось на славу: выше +25, яркое солнце и совсем не много для города дождей. Синоптики говорят, что и в этом году петербуржцы не должны замерзнуть, но по-настоящему жарким будет именно август. Они составили прогноз на весну и лето 2019 года в Санкт-Петербурге, и вот, что нас ждет.

Последний месяц предстоящего лета покажет среднюю температуру воздуха выше нормы. Июнь и июль в Санкт-Петербурге будут типичными для нашего региона – особой жары не ожидается, но и холодов не будет. По прогнозу, который опубликовал Гидрометцентр России, не будет летом и избытка осадков, а значит, и затяжных надоедливых ливней. Такая же ситуация с летом будет и в Ленобласти.

Что касается весны, как и всегда, она в Петербург не торопится, несмотря на то, что минусовых температур уже не ожидается.

– В наших районах только апрель является по-настоящему весенним месяцем, поэтому пока ждем. В апреле среднемесячная температура воздуха прогнозируется близкой к климатической норме, – рассказала «КП-Петербург» Наталья Мироничева, начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра.

Напомним, что март уже успел поставить температурный рекорд – 8 числа воздух прогрелся до +7,5 градусов. А вот двумя днями ранее был самый холодный день первого весеннего месяца.

– 6 марта было самым морозным днем этого месяца – в ночные часы температура воздуха понижалась до 18 градусов. Во второй декаде температурный фон стал более ровным, слегка повышенным относительно климатической нормы, – добавляет Наталья Мироничева. – Солнечного света за прошедший период марта был явный дефицит. Пока суммарная продолжительность солнечного сияния составила всего около 25 часов при месячной норме 135 часов.

Осадков тоже в марте хватило: были и снег, и дождь, и дождь со снегом, и морось. Остаток месяца пройдет чередованием и ненастных, и солнечных дней. А температура воздуха днем будет прогреваться до +6 градусов.

В первой половине апреля синоптики обещают облачную и с частыми осадками погоду, а вот к концу – на небе все больше будет появляться солнце, да и уже все более заметным будет потепление.

Судя по данным Гидрометцентра России, аномально жаркий май 2018-го скорее всего не повторится. И радует только то, что температура воздуха в весенние месяцы не опустится ниже нормы, а в среднем будет ей соответствовать. В отличие от Ленобласти и города на Неве, на территории Северо-Запада, например, прохладно будет в Петрозаводске. Вполне себе типичное количество петербургских дождей будет в апреле и мае – осадки тоже остаются в пределах среднемесячной нормы.