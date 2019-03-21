Вся семья в сборе: новые возможности для тест-драйва SKODA

С 20 марта клиенты дилерских центров ŠKODA Пулково, Таллинский и Неон-Авто смогут протестировать модельный ряд марки ŠKODA даже вместе с самыми маленькими членами семьи: в автосалоне можно записаться на тест-драйв автомобилей, оборудованных детскими креслами. Совместный тест-драйв – это еще и замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.

ŠKODA – семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки ŠKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Чтобы обеспечить безопасность маленьких пассажиров, для тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста: до 3-х лет (0-13 кг), от 3-х до 5-ти лет (9-18 кг) и старше 5 лет (15-36 кг). Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Кресла устанавливаются в автомобиле при помощи креплений Isofix. Их можно разместить и на переднем сидении, отключив предварительно подушку безопасности. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров ŠKODA, их также можно приобрести в нашем салоне.

Кроме того, клиенты также смогут ознакомиться и приобрести другие оригинальные аксессуары ŠKODA, которые будут полезны для путешествия всей семьей: термоэлектрический холодильник, бокс для перевозки вещей на крыше, держатель для планшета, плечики для одежды, набор сеток для багажного отделения и ремень безопасности для собак.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно по телефону +7 331 999 7 или на сайте.

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