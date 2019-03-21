2019-03-21T18:45:12+03:00
Общество

Новым главой комитета по печати Петербурга стал Владимир Рябовол

Информация о назначении размещена на официальном сайте городской администрации
Петр КИБЕР
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Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати и взаимодействия со СМИ Петербурга.Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати и взаимодействия со СМИ Петербурга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кресло руководителя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга пустовало недолго. Только вчера, 20 марта, было объявлено об отставке Сергея Серезлеева, а уже сегодня на сайте Смольного появилась информация о назначении нового главы ведомства.

- Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга назначил советника губернатора Санкт-Петербурга Владимира Рябовола председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

О новом главе комитета по печати известно, что ему 51 год, родом из Красноярска, в Ленинград переехал в 80-е годы. Здесь же окончил Институт холодильной промышленности. С середины 90-х годов занимался рекламным бизнесом. До работы в администрации губернатора Петербурга в качестве советника Александра Беглова , он был руководителем одной из крупных рекламных компаний в России.

Что ждать от нового назначения, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина.

- Сама фигура вопросов не вызывает. Личное впечатление у меня от него хорошее - интеллигентный и приятный человек. Профессионал в своем деле, - сказала Марина Анатольевна.

Правда некоторые вопросы остаются, ведь Владимир Рябовол эксперт в рекламе, а как новый глава комитета по печати будет выстраивать взаимоотношения с журналистским сообществом - никто пока не знает.

- Перед ним стоит амбициозная задача - наладить диалог СМИ с властью, создать дружескую среду с журналистами. Пока этого, к сожалению, нет, - заявила Марина Шишкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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