Председатель парламента 47-го региона Сергей БЕБЕНИН: Мы развиваем и продолжаем все, что начали наши предшественники

«БИЛИСЬ ЗА КАЖДЫЙ ШАГ»

История Законодательного собрания Ленинградской области началась 20 марта 1994 года. Тогда прошли первые выборы 25 депутатов. Спустя несколько месяцев определились и со спикером. 14 июня этот пост занял Василий Иванов. На плечи нового органа власти легла непростая задача - принять законы, регулирующие государственную, экономическую, социальную, общественную и культурную жизнь региона.

- Обстановка, в которой формировалась первая законодательная власть, была, мягко говоря, напряженной. Приходилось биться за каждый шаг, - вспоминает экс-председатель Василий Иванов. - Комиссия по местному самоуправлению сформировала практически весь блок законов - от и до. Создали Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России, куда вошли одиннадцать регионов.

Также воспоминаниями о работе поделился Кирилл Поляков. В историю ЗакСа он вошел как самый молодой спикер. Кресло председателя третьего созыва он занял, когда ему исполнилось 29 лет.

- В третьем созыве мы закладывали основу международных и межрегиональных парламентских связей. Мы активно принимали коллег, обменивались опытом, - рассказывает Кирилл Поляков. - В наш период был принят Закон об инвестиционной деятельности, который стал модельным для всей страны.

ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛО ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Сейчас Ленинградская область входит в десятку самых динамично развивающихся территорий страны и лидирует по количеству инвестиций в экономику. За 25 лет бюджет региона вырос с 396 миллионов рублей в год до 120 миллиардов.

- Инвестиционные законы стимулировали вкладчиков - в область пришли высокотехнологичные и капиталоемкие производства. Наш агропромышленный сектор занимает первые места в зоне рискованного земледелия. Мы первые на Северо-Запале по производству грибов, третьи по производству рыбы, - отмечает председатель Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва Сергей Бебенин. - Мы развиваем и продолжаем все, что начали наши предшественники. В активе депутатов последних созывов - защита обманутых дольщиков, программы комплексного развития территорий, создание «института старост». Многое, что сделано в Ленинградской области, рекомендовано президентом для применения в других субъектах РФ.

Эти и другие успехи парламентарии обсудили на торжественном заседании, посвященном юбилею Законодательного собрания. Во встрече в Таврическом дворце приняли участие депутаты всех созывов, а также почетные гости из других регионов и стран.