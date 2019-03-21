Мясной ресторан, эко-фуд-маркет и магазин авиационной одежды: Пулково представляет новые заведения в терминале

В общей зоне зала прилета открылся фуд-маркет «Вино и вкусности» - магазин экопродуктов, объединенный с винным баром. Здесь можно купить свежие фрукты и овощи, гранолу с орехами, йогурты, сборы трав, мед, варенья, сухофрукты, сыры и другие фермерские продукты из Ленинградской области и не только. Барная карта включает широкий ассортимент вин, коктейлей, смузи и свежевыжатых соков. В меню сэндвичи, легкие закуски и десерты. При заказе кофе в баре можно напечатать на молочной пенке портрет - для этого достаточно иметь с собой нужное фото на смартфоне. Фуд-маркет «Вино и вкусности» расположен на первом этаже терминала Пулково и работает круглосуточно.

В зале внутренних вылетов аэропорта Санкт-Петербурга появился новый мясной ресторан «Ранчо Grill&Bar». Заведение подходит для деловых встреч, обеда с друзьями или отдыха всей семьей. В основное меню входят стейки и более десяти видов бургеров, включая вегетарианский. Котлеты для бургеров и стейки готовят из премиальной говядины сорта Black Angus. К выбору пассажиров супы, горячие блюда из мяса и птицы, хот-доги, салаты и десерты, в течение всего дня подают завтраки, есть детское меню. В ресторане можно заказать еду с собой, чтобы захватить ее в дорогу. «Ранчо Grill&Bar» работает круглосуточно.

В зале внутренних вылетов Пулково начал работу магазин авиационной одежды и аксессуаров John Douglas. Там можно найти летные кожаные куртки американского бренда, футболки, кепки и шапки, шарфы, галстуки, ремни, кошельки, нашивки и сувениры с авиационной символикой, а также модели самолетов. Магазин располагается у спуска к выходу D21 рядом со скульптурой Петра I и работает круглосуточно.

В апреле 2019 года в зале внутренних рейсов планируется открытие сувенирного магазина всемирного бренда Hard Rock Cafе и нового кафе в зоне выхода на посадку D25.

Коммерческая зона аэровокзального комплекса Пулково включает более пятидесяти магазинов и двадцать точек общественного питания, в том числе рестораны быстрого обслуживания, русской, американской, итальянской, японской кухни, ирландский паб, кофейни и снек-бары. Полный список заведений, их расположение и время работы можно найти на сайте аэропорта в разделе «Магазины и кафе».

КСТАТИ

Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. По итогам двух первых месяцев 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 2,3 млн человек, что на 13,8 процента превышает результат за аналогичный период 2018 года. В 2019-м Пулково четвертый раз подряд стало победителем ежегодной национальной премии «Воздушные Ворота России» как лучший аэропорт страны по итогам голосования пассажиров. Главным оператором Пулково с 2010 года является международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы», который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проектом его реконструкции и развития.

Олег Белов