Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Бывший нападающий петербургского клуба «Зенит», лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. Российский футболист попал в один ряд с 34 легендами Евро из 12 стран мира. При этом Аршавин стал единственным послом от нашей страны.

- Шесть матчей на Евро. Победитель кубка УЕФА-2007/08 в составе «Зенита» и лучший момент на Евро: два года и две результативные передачи на Евро-2008, - с такими регалиями представили Аршавина в качестве посла на официальном портале УЕФА.

Вместе с Аршавиным послами на Евро в будущем году назначены Хенрик Ларссон от Швеции, Карлес Пуйоль, Хаби Алонсо от Испании, Майкл Оуэн от Англии и многие другие легендарные и любимые болельщиками футболисты.

Надо отметить, что несмотря на многочисленные скандалы, которые крутятся вокруг экс-нападающего «Зенита», которые связаны с его бракоразводным процессом, имя Аршавина появляется не только в светской хронике.

Хоть футболист и закончил свою карьеру на поле, из спорта он не ушел. С 1 января 2019 года футболист вернулся в Петербург и в «Зенит» для того, чтобы возглавить молодежный проект «Сириум». А буквально вчера, 20 марта, стало известно, что спортсмен получил тренерскую лицензию и приступил к обучению юных мальчишек из академии сине-бело-голубых.

Напомним, матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Петербург примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал.

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