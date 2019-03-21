Петербуржцы выберут три фонтана, которые восстановят в 2019 году

Впереди у Петербурга самое романтичное время – сезон фонтанов. С Петергофом, конечно, не сравнится ничто. Но горожанам хочется видеть красивые «оазисы» и в своих районах. Знаменитые «Шар» на Невском, фонтан на Манежной площади, в сквере у Казанского собора давно стали визитной карточкой Петербурга в летнее время. А вот многие из фонтанов в глубине кварталов давно забыты – они требуют ремонта, а вода в них не играла бликами уже много лет. В этом году Смольный разрешит эту несправедливость: облику города, и в том числе фонтанам, уделят отдельное внимание.

По всему Петербургу сегодня разбросаны чуть больше сотни фонтанов. Но 55 из них нуждаются в реконструкции. Некоторые утратили даже какое-либо напоминание о том, что были фонтанами: они серьезно повреждены или у них нет гидроизоляции и водоснабжения.

– Фонтаны – технически сложные сооружения, ремонтировать которые нужно в среднем каждые 10 лет – из-за агрессивной водной среды, переувлажнения, постоянной вибрации. В условиях дефицита бюджетных средств ежегодно в городе ремонтируется один, а максимум – два фонтана, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Так могут преобразиться фонтаны в Любашинском саду (слева) и на Лермонтовском проспекте. Фото: gov.spb.ru

Этой весной петербуржцы смогут выбрать сами, какие три фонтана починить в первую очередь. На ремонт появились средства благодаря оптимизации расходов, и ГУП «Водоканал» возьмется за сооружения. Акция «Фонтан для горожан» стартовала на сайте правительства Петербурга 21 марта. Любой желающий может проголосовать там за один из пяти фонтанов. Три из них, которые станут лидерами, и отремонтируют в 2019-м.

Особенно интересно проследить за судьбой «своих» фонтанов будет жителям Калининского, Приморского, Адмиралтейского, Петроградского и Невского района. Именно в них представлены претенденты на реконструкцию. Петербуржцы могут отдать голос за фонтан на улице Замшина – в Любашинском саду, за «Мальчика и гуся» на проспекте Королева, за фонтаны на Лермонтовском и Каменноостровском проспектах и в Саду имени 30-летия Октября. Проголосовать за какой-то из них можно будет до 3 апреля. Затем в Смольном объявят победителей и возьмутся за работу.

СКАЗАНО

Павел РОЗОВ, директор Лицея №126 Калининского района:

- Фонтан в Любашинском саду порядка двадцати лет не функционирует и представляет собой пустую бетонную коробку – яму в парке. Там постоянно скапливается мусор и дождевая вода. Наш лицей находится напротив Любашинского сада, учится у нас порядка 1700 детей. И эта яма представляет опасность непосредственно для моих воспитанников. Мы там проводим мероприятия – и спортивные, и культурно-массовые. Плюс это банально неэстетично. Либо надо это место засыпать и сделать садово-парковую зону, либо восстановить фонтан в безопасном виде.