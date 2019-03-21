2019-03-21T19:59:07+03:00
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Юбилейный «Забег в ползунках» пройдет в Экспофоруме 31 марта 2019 года

На старт приглашаются детки в возрасте от 6 месяцев
Степан СТЕПАНОВ
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Пятый Baby Cross в Петербурге состоится 31 марта в «Экспофоруме».Пятый Baby Cross в Петербурге состоится 31 марта в «Экспофоруме».Фото: Алексей ФОКИН
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Юные чемпионы, на старт! Издательский Дом «Комсомольская правда» рад объявить дату уже традиционного спортивного турнира «Забег в ползунках». В 2019 году юбилейный, пятый Baby Cross состоится 31 марта на уже полюбившейся малышне и их родителям площадке «Экспофорума».

Правила участия в «Забеге в ползунках 2019» у нас не изменились - на соревнованиях может выступить любой ребенок в возрасте от полугода до 6 лет. В каждой возрастной категории, а их три, будет свой победитель, - тот, кто первым доползет, добежит или допрыгает до финиша. Кроме дипломов все чемпионы и призеры получат от «Комсомольской правды» и партнеров «Забега в ползунках» ценные призы. Но и это еще не все! Малышей, а также их группу поддержки в течение всех соревнований ждет насыщенная развлекательная программа. Так что скучно не будет.

Зарегистрироваться на наш Baby Cross можно будет в «Экспофоруме» в день соревнований. Мы просим всех приходить заранее.

КОНКРЕТНО

Регистрация участников: с 10.30 до 14.30 31 марта.

Начало забега младшей возрастной категории от 6 месяцев до 1 года в 11.15

Начало забега средней возрастной категории от 1 года до 2 лет в 13.00

Начало забега старшей возрастной категории от 2 лет до 3 лет в 15.00

Как это было в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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