2019-03-21T22:45:47+03:00
Спорт

Армейцы завершили «рельсовую войну» с «Локомотивом»

Обыграв в овертайме на своей площадке «Локомотив» 5:4 в пятом матче серии, СКА вышел в финал Западной конференции
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА вышел в финал Западной конференции.СКА вышел в финал Западной конференции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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После поездки в Ярославль армейцы Петербурга могли себя чувствовать себя вполне комфортно. До выхода в следующий раунд им осталось одержать всего одну победу.

Решив, что эту задачу можно выполнить и облегченным составом, тренерский штаб пошел на перемены в ведущем звене. Выходной получил Волшебник Павел Дацюк. Его место в тройке занял Николай Прохоркин.

Впрочем, излишняя успокоенность в очередной раз сыграла злую шутку с хоккеистами СКА на старте. Первый период прошел при полном преимуществе «Локомотива». Правда, реализация голевых моментов — не самая сильная сторона ярославцев. Поэтому, Магнусу Хелльбергу пришлось лишь раз доставать шайбу из ворот — уже на 5-й минуте отличился Алексеев.

В перерыве тренерам СКА вновь пришлось будить своих игроков. И с этой задачей они справились. С самого начала периода петербуржцы так рванули вперед, что «паровозу» осталось только ловить их тень.

За шесть минут в ворота волжан влетело три шайбы. Сперва дубль сделал лучший бомбардир чемпионата Никита Гусев, а затем открыл счет своим голам в плей-офф Артем Зуб.

К чести ярославского «детсада», на милость победителям они не сдались и бились до последнего. В прямом и переносном смысле. Салак сменил в воротах Коновалова и тут же гости одну шайбу отыграли.

Дальше на радость болельщикам в бойцовских поединках сошлись Карпов и Мисюль, Тихонов и Санников. А когда дым «сражений» рассеялся, Алексей Бывальцев успел забросить четвертую шайбу в ворота «Локо».

Правда, легкую победу это все равно не гарантировало. В третьем периоде «железнодорожники» сумели сделать полноценный камбэк, отыграв две шайбы.

Но в овертайме последнее слово оказалось за петербуржцами. С третьей попытки они реализовали численное преимущество и вырвали победу - 5:4.

Теперь СКА ждет больше недели выходных. Финал Западной конференции, где армейцы сыграют со своими московскими одноклубниками, начнется в следующий четверг, 28 марта. Первые два матча пройдут в российской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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