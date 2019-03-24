Петербуржцы остались без медалей на Чемпионате мира по фигурному катанию

«ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС»

Ближе всех к пьедесталу оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В соревнованиях спортивных пар они заняли шестое место, показав личный рекорд - 210,30 баллов. Все эксперты в один голос выступлением пары остались довольны.

Пера выступила без ошибок. Фото: globallookpress.com.

- Первый раз в первый класс — обычно это сложно, но ребята справились. Откатались безошибочно. Не подвели нашу школу, - оценила выступление своих учеников Тамара Москвина.

Еще один тренер пары Олег Васильев тоже остался доволен прокатом.

- Бойкова и Козловский живые, их эмоции не механические, не заученные - они катаются так же, как и живут, - сказал он.

Спортсмены заняли шестое место. Фото: globallookpress.com.

Наставников понять вполне можно. Бойкова и Козловкий — дебютанты чемпионатов мира. Они только в этом сезоне выступают на взрослых соревнованиях. И сразу же выиграли бронзу и на чемпионате России, и на европейском первенстве. Мало кто верил в сентябре, что именно Александра и Дмитрий вообще попадут на чемпионат мира, и уж тем более, что смогут оказаться в шестерке сильнейших. При этом пара выступила без ошибок. В следующих сезонах они смогут усложнить программу, судьи будут более благосклонны к ним в оценке компонентов (в этом году их явно занижали, как это часто бывают у новичков). И есть очень большие шансы, что к Олимпиаде 2022 года именно Бойкова и Козловский станут первой парой России.

На Бойкову и Козловского возлагаются большие надежды. Фото: globallookpress.com.

ЧЕЛОВЕК – ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ

В соревнованиях девушек ситуация кажется менее приятной. Ученица Алексея Мишина Софья Самодурова заняла восьмое место, набрав 208,58 балла. Софья откатала обе программы без ошибок. Она вообще в этом сезоне ни разу не ошибалась на соревнованиях. Человек — железные нервы. Она сделала все, что могла. Все, чему научили. Но этого мало в нынешнем женском одиночном катании.

Соня не смогла сдержать слез после проката. Железные нервы сдали. Она плакала, когда разговаривала с журналистами. Пыталась убедить то ли себя, то ли болельщиков, что в следующем году будет улучшать каждый элемент и тогда сможет выступить еще лучше. Самодуровой всего шестнадцать лет и, казалось бы, вся карьера у нее впереди. Но в следующем году во взрослой сборной страны окажутся сразу три юных гения — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Эти три ученицы Этери Тутберидзе уже сейчас «рвут» соперниц на всех турнирах, где появляются, прыгают четверные, как семечки грызут. Самодуровой придется очень трудно. Если карьеру продолжат Алина Загитова и Евгения Медведева, то борьба даже за попадание на чемпионат Европы или мира будет невероятная.

ГЛАВНОЕ — ТУКТАМЫШЕВА ДОВОЛЬНА

С мужским одиночным катанием в Петербурге, да и в России в целом, пока беда. В Японии выступали два представителя Северной столицы.

Андрей Лазуткин поехал в Сайтаму внезапно. Еще за две недели до старта он планировал смотреть соревнования по телевизору, но после Универсиады ему пришлось заменить получившего травму Максима Ковтуна. В итоге ученик Алексея Мишина занял десятое место, набрав 248, 74 балла (у чемпиона мира Натана Чена 323,42).

Сам Андрей своим выступлением был доволен. Да и его знаменитая герлфренд чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева тоже похвалила фигуриста.

«Андрюша, молодец», - написала она у себя в Инстаграмме.

К Лазукину никаких претензий у болельщиков нет. Он дебютант на чемпионате мира, никогда не хватавший звезд с неба. А вот другой петербургский спортсмен Михаил Коляда снова не оправдал надежд. Талантливый парень, который на тренировках катается без ошибок, на соревнованиях в этом году провалил все, что только можно. На чемпионате Европы был только пятым. В Японии неудача накрыла его в короткой программе. В произвольной он смог лишь чуть улучшить свое положение. В итоге только 6 место (262,44 балла).

Олимпийский чемпиона 2002 года Алексей Ягудин, комментируя выступление Коляды, заявил, что за такой прокат нужно просить прощения у болельщиков.

- Я к Ягудину никакого отношения не имею и комментировать его слова не собираюсь, - попытался уйти от конфликта Коляда.

«Благодаря» неудачному выступлению мужчин Россия в следующем году сможет отправить на чемпионат мира только двух фигуристов (в Японии было три).

КОНКРЕТНО

Кто завоевал медали?

Женщины

1. Алина Загитова (Россия) – 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

Мужчины

1. Натан Чен (США) – 323,42

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,97

3. Винсент Чжоу (США) – 281,16

Спортивные пары

1. Суй Вэнцзин и Хань Цун (Китай) – 234,84

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) – 228,47

3. Наталья Забияко и Александр Энберт (Россия) – 217,98

Танцы

1. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) – 222,65

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) – 211,76

3. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США) – 210,40