2019-03-22T09:34:35+03:00
Происшествия

Осторожно, гололед: В пятницу в Петербурге случилось «утро жестянщика»

Обледеневшие за ночь дороги привели к многочисленным ДТП [видео]
Петр КИБЕР
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На дорогах Петербурга и области очень скользко, массовые ДТП на каждом шагу. Фото: vk.com/spb_todayНа дорогах Петербурга и области очень скользко, массовые ДТП на каждом шагу. Фото: vk.com/spb_today
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Погода опять преподнесла сюрприз петербургским водителям. Из-за ночного морозца дороги в городе превратились в каток. И первые же выехавшие на работу автолюбители устроили несколько массовых ДТП. А позднее к ним присоединились и другие несчастливчики.

- Полтора десятка машин столкнулись на Ушаковской развязке. Два массовых ДТП в обе стороны, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Впрочем, по другим сведениям, количество машин, принявших участие в «ледовом побоище» при Ушаковской развязке перевалило за тридцать. Сама развязка от Приморского проспекта и в сторону Ушаковской набережной до сих пор закрыта.

Массовое ДТП на Ушаковской развязке в Петербурге.Видео: "Аварийный Петербург"

Также аварии произошли на Коломяжском путепроводе (ВАЗ-2106 и УАЗ «Патриот»), на Купчинской улице, на Кубинской - здесь столкнулись три иномарки. На Дороге жизни «Газель» сначала ударила «Киа», а потом «забодала» пост ДПС.

Утром пятницы Петербург полностью покрылся значками аварий. Фото: Яндекс. Карты

Утром пятницы Петербург полностью покрылся значками аварий. Фото: Яндекс. Карты

Кроме этого несколько авто столкнулись на проспекте Ветеранов напротив онкологического центра, аварийная фура почти полностью перекрыла движение по Волхонскому шоссе, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы иномарка влетела в светофор.

Серьезная авария произошла в Пушкине, здесь большегруз врезался в автобус. На месте несколько машин скорой помощи. Очевидцы сообщают о пострадавший и, возможно, одном погибшем. Информация еще уточняется.

Также из-за двух аварий почти полностью заблокирован выезд из Кудрово.

- Если вы сейчас хотите поехать куда-то, то не стоит. Ложитесь обратно спать. Выезд на Большевиков и через «Мегу» стоит, - сообщает телеграмм-канал «Мегаполис».

И это далеко не весь список ДТП. Водители, будьте осторожны. На дорогах очень скользко!

КАРТИНА ДНЯ. Шторм идет на Петербург - погода такая, что собаки будут летать

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ИСТОЧНИК KP.RU

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