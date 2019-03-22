Нападающий СКА Виктор Тихонов: После поражений пришлось жестко поговорить в раздевалке

Последняя победа в серии с «Локомотивом» далась СКА очень тяжело. Петербургская команда вчистую проиграла сопернику два периода, упустила по ходу матча преимущество в две шайбы, и все-таки вырвала победу в овертайме – 5:4.

«Локомотиву» терять было нечего - вот и дрались

- Надо отдать должное «Локомотиву», – говорит Тихонов. – Они бились, кусались в последнем матче до конца. Лезли на наши ворота, постоянно создавали там опасные моменты. Пару нас просто штанги спасали. Соперники отдали все силы игре и в каких-то моментах мы просто отбивались из последних сил.

- За молодость состава «Локомотив» многие называют «детсадом». Но при этом в большинстве матчей серии именно ярославцы действовали на площадке первым номером, а СКА много оборонялся…

- Да, у Ярославля очень молодая команда. Сил полно. Они бегали, бились… Надо отдать им должное, серию они провели достаточно сильно.

- В четверг ярославцы вели себя еще и достаточно агрессивно, постоянно вступая в стычки с армейцами. Вам тоже пришлось скинуть краги в спарринге с Санниковым.

- Им нечего было терять, когда уступали в счете. Хотели себя завести, полезли… Надо было как-то энергию создать. Да, была крупная драка (Карпова и Мисюля), несколько поскромнее стычек. И это «железнодорожникам» помогло изменить ход встречи. Не побоялись, и сделали, то, что были должны.

- Почему все-таки в третьем периоде «Локомотив» резко прибавил, а ваш клуб сдал?

- Мы просто сами отдали нити игры. Второй период провели здорово, и это немного сбило наш настрой. В третьей двадцатиминутке начали просто отбрасывать шайбу. Противник моментально почувствовал «запах крови» и перехватил инициативу. Соответственно, стал создавать больше опасных моментов у наших ворот.

«Спартак» нас разбудил

- В нынешнем сезоне почти домашние игры СКА даются очень тяжело. Так сильно трибуны заполненного «Ледового» на игроков давят?

- Я лично все равно люблю больше дома играть. Всегда ощущается поддержка стадиона. Атмосфера очень бодрящая. Именно болельщики, думаю, и помогли нам сегодня довести дело до конца.

- Своей игрой довольны? В плей-офф вы вновь начали постоянно проходить в состав.

- Самое главное сейчас – это результат, то, как мы играем. Задачу выполнили, прошли в следующий раунд. И все надо забыть, готовиться к будущей серии. Не только мне – всем. И попадающим в состав ребятам, и тем, кто пока в запасе.

- У вас за плечами уже много розыгрышей плей-офф в составе СКА. Этот чем отличается?

- Обычно в первом раунде мы легко проходили своего соперника, и этим себя немного убаюкивали. Приходилось уже по ходу следующей серии просыпаться. А на этот раз, наоборот, нас разбудили уже на старте. В противостоянии со «Спартаком» нам сразу пришлось включать натуральную кубковую игру.

- Сейчас, кстати, уже пришло понимание, почему пришлось так помучиться со «Спартаком»?

- Потому, что мы задержались на старте, не сразу перестроились на кубковый хоккей. А москвичи вышли сразу на битву: так же, как и ярославцы, вгрызались, бились, лезли на ворота. Мы думали на мастерстве со «Спартаком» разобраться, а в Кубке Гагарина так уже не выигрывают. В плей-офф кто кого переработает, тот и побеждает.

- Антон Белов после двух поражений от «Спартака» признавался, что в команде была «мертвая скамейка». Сейчас как-то атмосфера изменилась?

- Да. Как я уже сказал, мы оказались в сложнейшей ситуации уже на старте розыгрыша. И все то, что мы обычно не боимся произнести в «глаза», пришлось говорить. Наблюдались ведь ошибки и по игре, и по настрою на игру. В итоге было произнесено много жестких слов в раздевалке. Стоило высказать все, что накопилось. В результате, после данных «дискуссий», мы уже могли спокойно смотреть в глаза друг другу. Теперь на льду каждый игрок борется за всех, а добиться успеха можно так.

- В финале конференции СКА вновь предстоит битва с московскими одноклубниками. Чего ждать от этой серии?

- Я очень рад, что мы вышли на ЦСКА. По итогам регулярного чемпионата у СКА есть большой должок к этому сопернику. Москвичи у нас выиграли четыре матча в «регулярке», а нам теперь очень важно достойно ответить и «взять» у них четыре игры в плей-офф. Все начинается здесь с нуля и у нас есть прекрасный шанс доказать, что мы сильнее.