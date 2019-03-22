Законодательное собрание Ленинградской области торжественно отметило 25-летие

Четверть века назад в Ленинградской области впервые прошли выборы депутатов Законодательного собрания. 25 человек стали первопроходцами, на которых ориентировалась вся страна. Перед собой они поставили цель заботиться о жителях и развивать регион. Спустя 25 лет этим же курсом идут их преемники. На юбилее 20 марта народные избранники подвели итоги парламентаризма Ленинградской области.

«ВЛАСТЬ - ЭТО ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ»

Праздничные мероприятия, приуроченные к 25-летию Законодательного собрания, начались с самого утра. В полдень прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости в честь юбилея ЗакСа. Следом прошло торжественное заседание в главном зале Таврического дворца, где более ста лет назад трудилась первая российская Государственная дума.

Среди тех, кто приехал поздравить законотворцев с важным событием, были губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены Совета Федерации РФ, коллеги из Государственной думы, дружественных регионов и стран - Крыма, Карелии, Псковской, Ярославской областей, Дагестана, двух областей Белорусской Республики - Брестской и Могилевской.

Первым приветствовал почетных гостей председатель парламента Ленинградской области VI созыва Сергей Бебенин. Он поблагодарил соратников всех созывов за работу. Благодаря их вкладу сформировано законодательство, с помощью которого область успешно движется вперед.

Сергей Бебенин поблагодарил депутатов за продуктивную работу. Фото: ЗАКС ЛО.

- Сегодня ровно 25 лет с того дня, когда граждане нашего региона впервые выбрали депутатов Законодательного собрания, - начал Сергей Бебенин. - За четверть века было принято более двух с половиной тысяч законов, по которым сейчас живет Ленинградская область. Бюджет региона вырос в триста раз, по итогам 2018 года, Ленинградская область заняла девятое место среди субъектов РФ по объему инвестиций на душу населения.

После Сергей Бебенин вспомнил тех, кто стоял у истоков парламентаризма, но не дожил до наших дней. Их память присутствующие почтили минутой молчания. Свое выступление спикер завершил цитатой писателя Александра Солженицына, которую тот произнес во время выступления в Думе.

- Власть - это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного честолюбия, - напомнил коллегам Бебенин. - Власть - это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Следом за спикером на трибуну поднялся глава 47-го региона Александр Дрозденко. Губернатор подчеркнул, что прошедшие годы для Законодательного собрания были полны перемен и важных событий, которые повлияли на жизнь Ленинградской области и всей России.

- Законодательное собрание было создано во времена больших перемен, происходивших в новой России. Наверное, им было тяжелее всех, - сказал Александр Юрьевич. - За 25 лет наш представительный орган власти накопил большой опыт, стал многопартийным и на сегодняшний день выполняет свою главную задачу - принимает законы, необходимые для успешного социально-экономического развития региона.

Дрозденко отметил, что в области сформирована профессиональная и конструктивная команда, готовая к дискуссиям и продуктивной работе. Двое парламентариев шестого созыва - Александр Верниковский и Лариса Пункина - получили от Александра Дрозденко благодарственные письма за многолетний вклад в развитие области.

«САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ»

Следом слово взяли гости. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов поблагодарил власть Ленинградской области за оказанную помощь во время «крымской весны». Александру Дрозденко и Сергею Бебенину он вручил юбилейные медали за значительный вклад в становление региона.

Трогательными воспоминаниями поделились спикер первого созыва Василий Иванов и депутат Госдумы Светлана Журова. Свою политическую карьеру олимпийская чемпионка по конькобежному спорту начала в четвертом созыве парламента.

- У каждого спортсмена есть тренер, у каждого ученика - первый учитель. В моей карьере - это Законодательное собрание Ленобласти и те люди, которые со мной работали. Это были самые яркие моменты в моей жизни. Регион наш успешный, замечательный. Мы очень гордимся, что представляем его в Государственной думе.

Также в этот вечер прозвучали поздравления от председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, депутата Госдумы Сергея Яхнюка, председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова и других гостей. Завершилось торжество праздничным фуршетом.