2019-03-22T11:35:32+03:00
Новости компаний

МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола

Соглашение о сотрудничестве подписано 21 марта, в Доме футбола в Москве
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МегаФон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества, - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».МегаФон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества, - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».
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Соглашение между РФС и «Мегафоном» рассчитано до 2021 года и по его условиям в ближайшие три года МегаФон будет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и МегаФона по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

- В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и фанатов. А МегаФон помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов, - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. - Летом 2018 года мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника - чемпионата мира по футболу. МегаФон, выступив техническим партнером «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. Над популяризацией футбола мы работаем уже много лет: разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. МегаФон рад выступать телеком партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола.

- Российский футбольный союз и МегаФон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества, - напомнил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. - Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. МегаФон активно участвует в развитии футбола - спорта номер один в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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