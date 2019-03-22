Вот везет: Разыгрывается Skoda Rapid

В центре внимания ŠKODA RAPID серии HOCKEY EDITION! Доступный и практичный герой команды ŠKODA, с невероятно просторным багажником в кузове лифтбек. В автомобиле присутствует все для комфорта пассажиров: медиасистема, подогрев сидений, обогрев зеркал, bluetooth, кондиционер.

Чтобы стать потенциальным владельцем ŠKODA RAPID, необходимо совершить покупку автомобиля, оригинальных деталей и аксессуаров или пройти сервисное обслуживание в одном из дилерских центров ŠKODA Неон, Пулково или Таллинский-Авто на сумму от 5 000 рублей.

Кассовый чек нужно сохранить и обменять его на купон на стойке информации в ТРЦ «Жемчужная Плаза». Выдача купонов осуществляется только в течение трех суток с момента совершения покупки, от даты, указанной в чеке!

Сроки проведения акции: с 1 марта по 13 апреля 2019 года.

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