На Лиговском проспекте и Обводном канале нечем дышать: Опубликован ТОП самых чистых и грязных районов Петербурга

В воздухе Петербурга чуть ли не вся таблица Менделеева! К такому выводу можно прийти после исследования экологической ситуации в Северной столице. Но аналитики Яндекс.Недвижимости поспешили успокоить жителей города на Неве: по сравнению с воздухом в Москве у нас еще стабильная ситуация.

- Основные факторы, влияющие на качество того, чем мы дышим, - количество выбросов вредных веществ и то, как долго они сохраняются в воздухе, - объясняют специалисты из Яндекса. - Известно, что к основным веществам, загрязняющих воздух, относятся: угарный газ (CO), углекислый газ (CO2), озон (O3), диоксид азота (NO2), сернистый газ/диоксид серы (SO2), мелкодисперсная пыль PM10 и PM2,5. Не секрет, что в мегаполисах 80% выбросов попадают в воздух из-за транспорта - с выхлопными газами. И чем медленнее едут машины, чем дольше они стоят в пробках, тем больше выхлопных газов. Отметим, что за последний год в Петербурге стало лучше с автомобильным трафиком: в среднем по городу скорость движения выросла и приблизилась к оптимальной с точки зрения выделения выхлопных газов. Заметно повысилось качество воздуха вокруг КАДа.

А теперь давайте к конкретике. Где же в Санкт-Петербурге самые «душные» районы? Логично, что там, где много машин. А это Лиговский проспект, Обводный канал, Литейный, Владимирский и Загородный проспекты.

- Вокруг Московского вокзала всегда пробки, потому что там сходится много дорог, а развязка организована плохо, - поясняют составители рейтинга. - На северо-западе Петербурга, где много новостроек, с воздухом тоже не очень хорошо: стоит Гражданский проспект до Кушелевки, а дальше пробка на пересечении с проспектом Блюхера.

Рейтинг районов Санкт-Петербурга с грязным воздухом. Фото: Яндекс.Недвижимость

Но спастись от удушающего воздуха в Петербурге все же есть, где. Даже в центре. Возьмем тот же Васильевский остров, где можно спокойно глубоко дышать у залива. Или северо-запад Петроградской стороны, Крестовский остров.

- Рядом с историческим центром воздух портят магистрали на набережных Невы - Выборгская, Свердловская, Смольная, Малоохтинская и Синопская, - добавляют эксперты. - Хотя эти зоны и считаются «рекреационными»: петербуржцы здесь гуляют, катаются на роликах и велосипедах, рыбачат и даже загорают.

Рейтинг самых чистых районов Санкт-Петербурга. Фото: Яндекс.Недвижимость

За пределами центра качество воздуха оставляет желать лучшего на Московском проспекте. Не позавидуешь и жителям районов к востоку от него: ветер сдувает туда плохой воздух с запада. На пересечении Московского и Ленинского проспектов тоже нечем дышать: тут «встречается» слишком много магистралей, помимо проспектов здесь пересекаются ЗСД и КАД.