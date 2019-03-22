Как купить квартиру мечты? 5 советов, о которых вы могли не подумать

Представьте, что вы собираетесь покупать новую квартиру. На что обратите внимание в первую очередь? Само собой, на район, транспортную доступность, садики и школы поблизости. Застройщика проверите, конечно же. А что, если после тщательного отбора на семейном совете осталось два или три варианта и вы никак не можете определиться, какой лучше? Да и как выбрать, если новостройки расположены практически по соседству, а значит, обладают схожими характеристиками? На самом деле очень просто:нужно «примерить» на себя не только район и дом, но и саму квартиру. Обратить внимание на «мелочи», которые на этапе выбора квартиры кажутся несущественными, а на деле оказываются очень и очень важными. Но обо всем по порядку.

Квартиры в доме: какие и сколько

Выбирая свой будущий дом, узнайте, какие в нем представлены квартиры. Сколько запроектировано студий, однокомнатных, «двушек» и «трешек». Зачем это нужно? Чтобы понять, насколько комфортно будет жить в новом доме. Подумайте сами: если новостройка состоит практически из одних студий и однокомнатных квартир, кто в них поселится? Молодые люди, скорее всего, арендаторы. Ведь именно студии и компактные «однушки» чаще всего покупают для сдачи внаем или перепродажи.

Семейным покупателям вряд ли понравится, что недвижимость в доме перепродается, а жильцы постоянно меняются. К тому же, чем меньше дверей выходит на лестничную клетку, тем меньше потенциально шумных соседей.

Например, в жилых комплексах «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») проектируется 5-6 квартир на этаже, в которых могут проживать разные по составу семьи. Ограниченное кол-во квартир на этаже позволяет создать более комфортную и дружелюбную атмосферу в домах.Так что ищите в жилых комплексах продуманную, взвешенную квартирографию, которая отличается сбалансированностью - наличием разнообразных квартир.

Зоны комфорта: что важно знать

Определившись с квартирой, внимательно изучите ее планировку. Возможно, вы удивитесь, но значение имеет не только размер прихожей, но и ширина стен в комнатах, и даже выход на балкон (одним принципиально, чтобы он был на кухне, другим - в гостиной). Например, кухню и гостиную не должна разделять спальня. В большой квартире площадью от 70 квадратных метров должно быть два санузла - один в гостевой зоне, второй - в спальной.

Хорошо, если в рамках одного проекта застройщик может предложить квартиры разных планировочных решений. Так, в «Доме на Блюхера» и в «Доме на Обручевых» представлена широкая продуктовая линейка: от компактных однокомнатных квартир до просторных трех- и четырехкомнатных. Причем, помимо классических планировок, здесь есть квартиры и евроформата. В квартирах предусмотрены большие кухни и кухни-гостиные, где удобно принимать друзей или наслаждаться временем, проведенным с семьей и близкими. В коридоре каждой квартиры в «Доме на Блюхера» имеется место под устройство гардеробного шкафа. Еще одна особенность планировочных решений именно этого комплекса - комнаты в торцевых и угловых квартирах имеют два окна. Это позволяет наполнить помещение воздухом и естественным светом, а при необходимости с помощью перегородки разделить комнату на отдельные зоны. Часть квартир имеет просторные и уютные лоджии по всей ширине квартиры.

Дом начинается с парадной

Гораздо приятнее возвращаться домой и уже при входе в комплекс чувствовать уют и тепло. Заходить не в серый, мрачный подъезд, а в просторную парадную, где можно оставить велосипед или детскую коляску. Именно такие во всех домах Группы «Эталон» - удобные и очень уютные. А в некоторых проектах застройщика входные группы оформлены по индивидуальным дизайн-проектам. Их вдохновением в первую очередь становится месторасположение дома. Так, в строящемся жилом комплексе «Петровская доминанта» на Петровской косе в интерьер вплетена морская тема - яхт-клуб находится в нескольких минутах от комплекса. В ЖК «Самоцветы» стены холлов украшены рисунками и принтами со старинными вывесками, петербургскими котами и фонарями. А интерьеры вестибюлей входных групп комплекса BOTANICA продолжают экоконцепцию проекта, которая отражается в теплой цветовой гамме отделочных материалов, декоративных цветочных композициях и мягком освещении, оборудованном датчиками движения.

Загляните во двор

Обязательно посмотрите, какое благоустройство двора и прилегающих к новостройке территорий планируется провести. К примеру, в ЖК «Эталон на Неве» появятся уютные тихие зоны, отделенные от основного пространства небольшими живыми изгородями. Помимо этого, будет благоустроена набережная, которая примыкает непосредственно к домам. Территорию двора озеленят, высадят красивые цветы, кустарники и деревья. А доступ во двор будут иметь только жильцы по специальным электронным ключам.

«А где гарантия, что красивая картинка будет воплощена в реальности?» - спросите вы. Ответим так: безусловно, застройщик может внести в проект незначительные изменения, но в целом уважающие себя компании все запланированное максимально воплощают в жизнь. Поэтому лучше выбирать добросовестного застройщика с хорошей репутацией. Тогда, если заявлен двор без машин, он таким и будет. Написано про детские или спортивные площадки? Они обязательно появятся.

Проверьте документы

Этот совет можно услышать очень часто, а вот следуют ему, увы, далеко не все покупатели. Большинству достаточно того, что на сайте есть раздел под названием «Проектная документация». А что там конкретно написано, изучают единицы. Как правило, обывателю сложно разобраться в разрешительной документации и проектной декларации и понять, на какие моменты в них следует обратить особое внимание. Без помощи экспертов здесь не обойтись.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Дмитрий Иванов, директор юридического департамента Группы «Эталон»: Изучите свои обязанности по договору и условия его расторжения

При покупке квартиры важно уделить внимание безопасности сделки. В первую очередь проверить документы. Ознакомиться с проектной декларацией, разрешением на строительство, документацией на земельный участок и внимательно изучить договор долевого участия. Документы должны быть размещены в единой информационной системе жилищного строительства, а также на сайте застройщика.

Основные сведения об объекте можно узнать из проектной декларации, где указаны адрес, этапы и сроки строительства, содержатся сведения о количестве квартир и их технических характеристиках, о составе общего имущества и назначении нежилых помещений, о планируемом благоустройстве территории объекта и планируемых сроках сдачи комплекса. Из декларации можно также узнать о финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности застройщика.

Внимательно изучите договор долевого участия. Обратите внимание на срок передачи объекта, стоимость квартиры, срок оплаты, а также ответственность со стороны застройщика.

Внимательно изучите свои обязанности по договору и условия его расторжения.

Безусловно, самостоятельно проверить все документы достаточно сложно, но чем больше информации об объекте и застройщике вы получили, тем меньше риск столкнуться с непредвиденными сложностями. Поэтому, если вы сомневаетесь, то всегда лучше обратиться за помощью к юристу!

Застройщик: АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Проектные декларации на сайте: www.lenspecsmu.ru. Работаем по 214-ФЗ.

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