Три причины оплачивать покупки с мобильного счета

Сегодня заплатить за покупки можно столькими способами, что голова идет кругом. Но платите ли вы с мобильного счета вашего телефона? Разбираемся в плюсах и минусах обоих способов.

Защита и безопасность

При оплате картой вы всегда вынуждены вводить ее номер, ваше имя и код безопасности (те самые три цифры на оборотной стороне карты), тем самым вы раскрываете все свои данные. Они, будучи введенными по оплошности на поддельном сайте, позволят злоумышленнику потратить все деньги с вашей карты. Увы, есть сайты, на которых, зная данные карты, можно покупать, не подтверждая покупки по SMS.

При оплате же со счета мобильного вам достаточно ввести его номер. Далее - этого нельзя обойти - нужно подтвердить платеж через SMS, которое на этот же номер и придет. Мошенники плачут.

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Скорость совершения платежа

Вспомните, как бывает с покупками в интернете. Вы доходите до последнего этапа и вдруг понимаете, что за картой нужно сходить в другую комнату, достать ее из бумажника, а дальше ввести номер и так далее… Потом проверить, правильно ли вы все ввели, отправить платеж, получить код подтверждения из SMS от банка, ввести его, и только тогда - все. Долго. И лень.

При оплате со счета мобильного телефона вы вводите номер телефона, получаете код подтверждения в SMS и оплачиваете. Одна минута, если не меньше. Особенно удобно платить с мобильного счета, если нужно что-то купить через телефон или компьютер, а при помощи какого-то особого гаджета – «умного» телевизора, терминала парковки и на других устройств, где набирать что-либо крайне неудобно.

Автоматические платежи

Как часто при покупке, например, приложения вы зарекались, что возьмете только бесплатный пробный или льготный период, а по его истечении удалите подписку, чтобы не платить? И как часто вспоминали об этом только после прихода SMS от банка о списании денег с карты? И сколько таких SMS вы пропустили, прежде чем заметить? Вот-вот, мы тоже обжигались… А подписка может быть недешевой.

Чтобы избежать таких сюрпризов, выгоднее подключать к таким автоплатежам, раз они неизбежны, не банковскую карту, а счет телефона. Лишние утекшие 300–500 рублей с банковской карты вы с большой вероятностью проигнорируете, и платеж за следующий месяц или год злополучной подписки спишется, и, может, не раз. А вот на счету телефона нужной суммы может и не оказаться. Вы получите странную SMS о недостатке средств, полезете разбираться и обязательно предотвратите ненужные траты. А на нужные нетрудно подкинуть денег на счёт. Такой лайфхак точно убережет вас от части бесполезных или нежелательных расходов.

КОНКРЕТНО

Как оплачивать покупки с телефона

При покупке в интернет-магазине, в магазине приложений или в онлайн-кинотеатре выбирайте не оплату картой, а оплату с телефона (оплату через SMS, оплату через оператора и т. д. - название может отличаться).