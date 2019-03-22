Станцию метро «Академическая» в Санкт-Петербурге откроют после ремонта 1 июля

Новенькие турникеты, отполированные полы, свежая облицовка стен, улучшенное видеонаблюдение ждут жителей Северной столицы после ремонта на «Академической». Петербургский метрополитен показал, как идут работы на станции. Она закрыта уже восьмой месяц – с 30 июля. Реконструкция от запланированных сроков не отстает. Но внешний лоск, который увидят петербуржцы, лишь верхушка айсберга. Большая работа идет над наклонным ходом, эскалаторами, изоляцией, водоотведением, вентиляцией и другими инженерными системами станции.

Капитальный ремонт на «Академической» займет в общей сложности 11 месяцев, как и было задумано. Распахнет свои двери для пассажиров она 1 июля. Это подчеркнул и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он посетил станцию и осмотрел, как идут работы.

– Мы договорились со строителями, что к 1 июля станция должна быть запущена. Ее давно ждут жители, – отметил Александр Беглов. – Летом как раз начинается прием документов в вузы. Здесь у нас рядом Политех. И для студентов, и для абитуриентов, и для жителей района это будет хороший подарок.

Врио градоначальника подчеркнул, что петербургская подземка должна модернизироваться. Кроме того, Александр Беглов отметил, что станции должны быть безопасными и удобными для маломобильных групп населения. Так, на «Академической» появятся специальные двери шириной в один метр, а также разметка для слабовидящих.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ

В очереди на ремонт уже стоят станции «Московская», «Технологический институт» и «Маяковская». С какой из них начнут, пока не определились. Приступят к реконструкции скорее всего уже в следующем году.

– Мы очень хотим закрыть «Технологический институт», чтобы заменить три эскалатора на четыре, – отметил глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. – Но все три станции будут иметь с точки зрения пассажиров меньший отрицательный резонанс, чем «Академическая», поскольку в них несколько вестибюлей.

Закрывать их полностью не планируют, но в часы пик пассажиропоток придется ограничить.

Сейчас на "Академической" круглосуточно идет ремонт, а свои двери для пассажиров станция распахнет 1 июля 2019 года.Фото: Полина ЖУКОВА

Как добавил Владимир Гарюгин, из работающих в подземке 299 эскалаторов и траволаторов 198 находятся в эксплуатации уже пятьдесят лет. И несмотря на то, что их регулярно обслуживают, приходит время заменять их на новые.

– Мы должны учитывать интересы граждан, пассажиров и минимально доставлять им неудобства, – добавил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, – Поэтому постепенно будем ремонтировать станции. Помимо вестибюлей есть и внутреннее хозяйство, которое требует своевременного ремонта.

Кроме того, Эдуард Батанов отметил, что летом 2019 года в Санкт-Петербурге должны открыться станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

– Фрунзенский радиус будет летом этого года, – сказал вице-губернатор.