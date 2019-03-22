В Петербурге парень ломал домофоны, но не учел, что его снимают на видео

Еще каких-нибудь 30 лет назад сеть камер видеонаблюдения, которые следят за городом всегда и везде, казалась фантастикой. О таком писали только в книгах. Но сейчас камеры есть везде - на трассах, торговых центрах и даже в домофонах. Это позволяет обеспечивать безопасность и ловить злодеев.

- К нам обратилась председатель ТСЖ дома номер 90, корпус 2 по Гражданскому проспекту. Кто-то постоянно портил домофоны в парадных дома - заклеивал магниты, чтобы потом дверь моно было открыть без ключа, - рассказали специалисты системы «Безопасный дом».

Другими словами, неизвестный злоумышленник ставил под угрозу здоровье и имущество местных жителей, ведь с неработающим магнитным замком в парадную мог зайти кто угодно - от квартирного вора до насильника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698053" frameborder="0"></iframe> На камеры попал парень, который портит домофоны.

Чтобы поймать нарушителя порядка и расспросить его о намерениях, специалистам пришлось отсмотреть много часов видеозаписи, которая идет с камер, расположенных на уличном терминале домофона.

И злодей был найден. В поле зрения экспертов попал мужчина, который заходит в подъезд с одним из жильцов, что-то делал в течение нескольких секунд и выходил обратно. В итоге с хулиганом провели разъяснительную беседу, после чего он перестал беспокоить жителей ТСЖ.

Редакция «Комсомольской правды» благодарит сотрудников системы «Безопасный дом» за предоставленные видеоматериалы.