2019-03-22T15:13:37+03:00
Общество

В Петербурге парень ломал домофоны, но не учел, что его снимают на видео

Злодея вычислили благодаря системе «Безопасный дом»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ломающего домофоны петербуржца вычислили благодаря системе видеонаблюдения.Ломающего домофоны петербуржца вычислили благодаря системе видеонаблюдения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще каких-нибудь 30 лет назад сеть камер видеонаблюдения, которые следят за городом всегда и везде, казалась фантастикой. О таком писали только в книгах. Но сейчас камеры есть везде - на трассах, торговых центрах и даже в домофонах. Это позволяет обеспечивать безопасность и ловить злодеев.

- К нам обратилась председатель ТСЖ дома номер 90, корпус 2 по Гражданскому проспекту. Кто-то постоянно портил домофоны в парадных дома - заклеивал магниты, чтобы потом дверь моно было открыть без ключа, - рассказали специалисты системы «Безопасный дом».

Другими словами, неизвестный злоумышленник ставил под угрозу здоровье и имущество местных жителей, ведь с неработающим магнитным замком в парадную мог зайти кто угодно - от квартирного вора до насильника.

На камеры попал парень, который портит домофоны.

Чтобы поймать нарушителя порядка и расспросить его о намерениях, специалистам пришлось отсмотреть много часов видеозаписи, которая идет с камер, расположенных на уличном терминале домофона.

И злодей был найден. В поле зрения экспертов попал мужчина, который заходит в подъезд с одним из жильцов, что-то делал в течение нескольких секунд и выходил обратно. В итоге с хулиганом провели разъяснительную беседу, после чего он перестал беспокоить жителей ТСЖ.

Редакция «Комсомольской правды» благодарит сотрудников системы «Безопасный дом» за предоставленные видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Эрмитаже второй день подряд ищут бомбу
На трассе Петродворец-Кейкино произошло очередное смертельное ДТП
Петербуржцам разрешили собирать валежник
Из Петербурга вышлют граждан Шри-Ланки, которые собирались бежать в Европу
Следующими на ремонт после метро «Академическая» уйдут «Маяковская», «Московская» и «Технологический институт»
ФСБ проводит обыски в Петербурге по делу о хищениях средств гособоронзаказа
21 марта из-за «минеров» пришлось эвакуировать почти 24 тысячи человек
В Выборге школьника засосало в глиняную жижу
«Горэлектротранс» ищет кондуктора, фасующего сдачу в пакетики
В Ленобласти кот-любовник едва не погиб, застряв головой в форточке
Прогноз погоды на 22 марта в Санкт-Петербурге: штормовой ветер и мокрый снег
Два массовых ДТП перекрыли движение по Ушаковской развязке
К осени во Фрунзенском и Московском районах появятся новые велодорожки
Наркоману, избившему 90-летнего соседа в Петербурге, грозит 12 лет тюрьмы
Петербург поздравил жителей Крыма с пятой годовщиной возвращения в состав России
Аварийные дома Петербурга расселят до конца 2019 года
Кусок штукатурки отвалился от балкона на проспекте Стачек в Петербурге
В Смольном обсудили методы борьбы с наркотиками
Пьяный бомж устроил погром на детской площадке на Невском проспекте
Делегация из Финляндии прибыла в Петербург на «круглый стол»
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающемся шторме
Пособница терроризма в Петербурге пойдет под суд
Летом во дворе Эрмитажа появится плоская семиметровая голова
Полицейские Петербурга по рекламному объявлению попали в притон с проститутками
Полиция поймала извращенца, который приставал к 13-летней девочке в метро
В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок