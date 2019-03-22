Квартиры в комплексах компании «Лидер Групп» подорожают в апреле

Цены на квартиры в жилых комплексах VITAMIN, «Сириус В», а также во всех очередях проекта «Территория» увеличатся 1 апреля. Пока что их все ещё можно приобрести по старой цене. Строящийся жилой комплекс комфорт-класса «Территория» находится в новом микрорайоне в шаговой доступности от станции метро «Девяткино». При возведении комплекса использована кирпично-монолитная технология. В благоустроенном охраняемом дворе есть собственные детский сад и детский театр, а также спортивные площадки. Кроме того, имеется подземный паркинг, а холлы радуют глаз дизайнерской отделкой.

VITAMIN тоже строится рядом с «Девяткино». Здесь, помимо преимуществ «Территории», есть удобный выезд на КАД.

«Сириус B» комфорт-класса уже сдан. От станции метро «Звёздная» до него можно дойти пешком. В комплексе есть все плюсы «Территории» и ЖК VITAMIN, а вдобавок — высокие потолки, французские окна и полы с подогревом.

Ну а пока апрель не начался - можно успеть на "распродажу" квартир. Так, с 21 по 31 марта в жилых комплексах компании «Лидер Групп» действует скидка до пяти тысяч рублей на каждый квадратный метр. В сезонной акции «Ярмарка квартир» участвуют более 15 комплексов застройщика.

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