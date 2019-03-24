«Cambio dolo por libertad!» - подпевала многотысячная толпа Наталье Орейро. Нет, это не очередной показ сериала «Дикий ангел» по телевизору. Звезда латинской мелодрамы дала сольный концерт в Санкт-Петербурге. Это второй город в весеннем гастрольном туре темноволосой красавицы. Стоит сказать, что график у певицы очень плотный. Сначала был Минск, потом съемки в Москве и вот сейчас визит в Петербург. К слову, в белокаменной концерт она еще не давала, приезжала специально для участия в программе «Вечерний Ургант». В эфире Первого канала Орейро в шутку обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

- Давай проверим, насколько ты русская? - предложил Ургант

- Да, мне остается только, чтобы Путин выдал мне российский паспорт, - пошутила певица.

Истинное это ее желание или нет, пока остается тайной. Но учитывая, что ей предстоит как минимум два месяца провести в России во время гастрольного тура, это желание может укрепиться.

Вот так встречали Орейро в Пулково

«Привет, Санкт-Петербург!» - записала для своих фанатов видео Наташа и пригласила на свой концерт. Но особого приглашения не требовалось, поклонники встретили своего кумира из детства прямо в аэропорту с цветами и подарками.

А к самому выступлению подготовили настоящий флеш-моб: сделали украшения из ленточек и распечатали плакаты с надписью «Te amo» и размахивали ими во время исполнения

Шоу было грандиозным: свет, звук, декорации, огромный экран, на котором транслировались 3D-картинки и мультфильмы про путешествия космической принцессы по Вселенной. Наталья и ее танцоры меняли костюм за костюмом. Все было без сбоев, на высшем уровне, как и обещала артистка. Особенно она порадовала своих фанатов импровизацией на маленькой гитаре, которую ей подарили поклонники на концерте.

"В Россию с любовью": фанаты Натальи Орейро устроили флеш-моб на концерте в Петербурге

Во время выступления Орейро была немногословна, практически без остановок исполняла один хит за другим. Только пару раз прерывалась на небольшие отступления и обращалась к залу. Правда, на португальском и испанском. Так, она призналась в любви к Петербургу, а еще попросила всех поздравить с днем рождения гитариста из ее команды. Весь зал спел для него «Happy birhday».

Только прозвучали последние аккорды финальной песни, к сцене тут же подступили сотни поклонницы, они просто засыпали ее цветами и подарками в виде кокошников с цветами. Он стал уже своеобразным символом Орейро и ее фанатов.