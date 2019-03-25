Эдуард Юрьевич Малецкий: медицинский центр «Адмиралтейские верфи»

Эдуарду Юрьевичу трудно сказать, почему он решил стать доктором: так давно он выбрал эту профессию.

—Кажется, сразу после того, как я понял, что космонавтом стать все-таки не удастся, — шутит доктор.

Он первым в Петербурге стал выполнять ультразвуковое исследование периферических нервов и приложил значительные усилия к популяризации этого исследования.

Без малого 13 лет доктор Малецкий работает в медицинском центре «Адмиралтейские верфи» и обследует пациентов по направлению ведущих нейрохирургических и ортопедических центров города.

Врач является автором и ведущим преподавателем первых в Северной столице курсов и циклов по ультразвуковой диагностике. Эдуард Юрьевич - автор 50 научных работ, среди которых шесть публикаций за рубежом, три учебно-методических пособия и учебник. Он регулярно выступает с научными докладами и лекциями на региональных, российских и международных конференциях и проводит мастер-классы.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ДОКТОРУ

—Вы специализируетесь на ультразвуковом исследовании периферических нервов. Насколько это направление диагностики актуально для жителей Петербурга?

—Статистика в Петербурге такая же, как и во всем мире. Поражения периферических нервов, по данным ВОЗ, составляют до 50 процентов всех заболеваний нервной системы. На долю заболеваний и травм периферической нервной системы приходится до 76 процентов случаев временной нетрудоспособности в амбулаторно-поликлинических учреждениях и до 55 процентов — в стационарах.

—Какие симптомы должны подсказать петербуржцам, что пора пройти ультразвуковую диагностику?

—Если говорить о туннельных невропатиях и наиболее распространённом их варианте — синдроме запястного канала, то первым симптомом, на который стоит обратить внимание будет систематическое появление парестезий (онемений) пальцев рук по ночам. Частота возникновения этого заболевания составляет 5 процентов, то есть примерно 250 тысяч жителей Петербурга.

—Какие открытия в ультразвуковой диагностике вы считаете самыми полезными?

—Внедрение УЗИ в алгоритм обследования пациентов с подозрением на поражение периферических нервов.

—Есть ли у вас любимый сериал или фильм о медицине?

—Хороший современный фильм о медицине — «Аритмия».

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону медицинского центра «Адмиралтейские верфи»: 8 (812)714-80-80.