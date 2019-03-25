"Аплодировала вся Фонтанка": В Петербурге спасли мужчину, провалившегося под лед
Солнечным воскресным днем, 24 марта, в центре Петербурга развернулась настоящая драма. Трое бесстрашных петербуржцев самоотверженно вышли на тонкий лед реки Фонтанки для того, чтобы спасти утопающего человека. Мужчина вышел на реку, провалился под лед и начал судорожно барахтаться, пытаясь спасти себе жизнь. Благо, рядом проходили бравые жители города.
- Вот идешь воскресным солнечным днем по Невскому, думаешь, не зайти ли в кино? Но жизнь богаче самого закрученного триллера, - написала пользовательница Facebook, опубликовавшая видео.
На Фонтанке прохожие спасли тонущего мужчину.Автор видео: Дарья ЛИТВИНОВА
На кадрах, размещенных в сети, видно, как медленным шагом человек в светлой куртке переступает по льду на реке Фонтанке, совсем рядом с Аничковым мостом. В миг под его ногами проламывается лед и он оказывается в холодном проруби. Болтая руками и ногами, человек пытается судорожно ухватиться и выбраться на поверхность, однако скользит и никак не может подтянуться.
Увидев это, трое прохожих кинулись спасать утопающего. Они вышли на лед, двое несли веревку, а третий попытался ползком подобраться к мужчине в проруби и вытащить его. Один из них в процессе спасательной операции сам чуть не ушел под лед. Однако в ход все же пришлось пускать подручные средства.
Трое спасателей бросили веревку мужчине, а когда он зацепился, вытащили его на поверхность льда. Героям аплодировали все прохожие и очевидцы.
На данный момент с провалившимся под лед мужчиной все в порядке. Точных данных о состоянии его здоровья нет.
ИСТОЧНИК KP.RU