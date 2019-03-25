«Маятник Фуко» посетили более 10 тысяч человек
Задолго до начала концерта на площади перед спорткомплексом «Юбилейный» выстроилась длинная очередь. В толпе под холодным дождем шли жаркие спорты о технике и лирике исполнителей.
—МORGENSHTERN в полном составе выступает, с гитарой и ударными! — для несведущих прохожих кумиры современной молодежи звучали, как заклинания.
Двери зала открылись, и фанаты устроили спринт по танцполу, чтобы встать поближе к сцене.
МORGENSHTERN на сцене.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
Вечером субботы на неё поднялись сразу десять звезд новой волны русского рэпа: GONE.Fludd, ATL, МORGENSHTERN, Boulevard Depo, OBLADAET, MNOGOZNAAL, Тима Белорусских, bollywoodFM, BUMBLE BEEZY, OFFMi.
Между выступлениями публику разогревал диджей, который парил над залом в кабинке с «вертушкой».
Между выступлениями артистов толпу разогревал диджей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
Концерт закончился ближе к ночи и однозначно удался. По крайней мере, так казалось, смотря на довольные и уставшие лица слушателей, которые радовались холодному весеннему ветру после нескольких часов непрерывных прыжков и танца.
В субботу в «Юбилейном» танцевали даже стены.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
НАПОМНИМ
Крупнейший фестиваль нового рэпа от Радио Рекорд «Маятник Фуко» в третий раз прошёл на главной сцене «Юбилейного» и стал продолжением нашумевшего проекта, на котором уже выступали Pharaoh, Big Russian Boss, ATL, Хаски, Мальбэк и Сюзанна, Монеточка, Пошлая Молли, DK, Хлеб, Т-Fest, Boulevard Depo, Big Baby Tape, и Feduk.
Куда же без видео на память.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
ИСТОЧНИК KP.RU