«Маятник Фуко» посетили более 10 тысяч человек

Задолго до начала концерта на площади перед спорткомплексом «Юбилейный» выстроилась длинная очередь. В толпе под холодным дождем шли жаркие спорты о технике и лирике исполнителей.

—МORGENSHTERN в полном составе выступает, с гитарой и ударными! — для несведущих прохожих кумиры современной молодежи звучали, как заклинания.

Двери зала открылись, и фанаты устроили спринт по танцполу, чтобы встать поближе к сцене.

МORGENSHTERN на сцене.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вечером субботы на неё поднялись сразу десять звезд новой волны русского рэпа: GONE.Fludd, ATL, МORGENSHTERN, Boulevard Depo, OBLADAET, MNOGOZNAAL, Тима Белорусских, bollywoodFM, BUMBLE BEEZY, OFFMi.

Между выступлениями публику разогревал диджей, который парил над залом в кабинке с «вертушкой».

Между выступлениями артистов толпу разогревал диджей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Концерт закончился ближе к ночи и однозначно удался. По крайней мере, так казалось, смотря на довольные и уставшие лица слушателей, которые радовались холодному весеннему ветру после нескольких часов непрерывных прыжков и танца.

В субботу в «Юбилейном» танцевали даже стены.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НАПОМНИМ

Крупнейший фестиваль нового рэпа от Радио Рекорд «Маятник Фуко» в третий раз прошёл на главной сцене «Юбилейного» и стал продолжением нашумевшего проекта, на котором уже выступали Pharaoh, Big Russian Boss, ATL, Хаски, Мальбэк и Сюзанна, Монеточка, Пошлая Молли, DK, Хлеб, Т-Fest, Boulevard Depo, Big Baby Tape, и Feduk.