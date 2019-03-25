Огромная пробка: Трактор и «Газель» перевернулись на Витебском шоссе в Петербурге
Крупная авария произошла утром в понедельник, 25 марта, в Петербурге. На Витебском шоссе в сторону города Пушкин столкнулись трактор и «Газель». Большие автомобили раскидало по дороге так, что они полностью заблокировали дорогу. Автомобилистам приходится толкаться в большой пробке.
- Ехали только что мимо. Стоят реанимация и пожарная, - рассказали очевидцы происшествия.
Как именно произошло ДТП, свидетели не рассказывают. В сети появилось видео, на котором видны последствия аварии. На дороге «прилегла на бок» «Газель». В метрах 15-20 от нее распластавшись по трассе лежит помятый трактор, вокруг него рассыпанный песок.
В Санкт-Петербурге на Витебском шоссе перевернулись трактор и Газель.
На месте аварии уже находятся сотрудники ДПС. По предварительным данным, никто из водителей, попавших в ДТП, не пострадал. Но точной информации о состоянии из здоровья пока что нет.
Сотрудники ДПС перегородили Витебское шоссе в сторону Пушкина в месте аварии. Сейчас там собралась большая пробка, около километра до самых Шушар. Водители, устав ждать, когда рассосется затор, начинают выезжать на встречную полосу, чтобы объехать место аварии. Многие из них и вовсе разворачиваются и уезжают по другой дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU