«Поработаю на даче»: Главу Жилкома Валерия Шияна отправили в отставку из-за уборки снега и хрупких фасадов

Еще один комитет Петербурга «обезглавили» со скандалом: в отставку отправили председателя Жилищного комитета Валерия Шияна. Причем не по собственному желанию, а почти что по статье.

– За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Петербурга врио губернатора Александр Беглов отправил в отставку председателя Жилищного комитета Валерия Шияна, – такое сообщение появилось на сайте Смольного утром в понедельник, 25 марта. – Документы переданы в правоохранительные органы.

Как сообщили «Комсомолке» в Жилищном комитете, об отставке – фактически с волчьим билетом – Шиян сообщил подчиненным в этот же день. Он же станет для него последним на должности, которую он занимал семь с половиной лет.

О каких именно эпизодах битвы со снегом и падающей лепниной идет речь, в пресс-службе губернатора распространяться пока не стали. В прокуратуру Петербурга документы о нарушениях в Жилищном комитете пока не поступили.

Сам Шиян встретил свою отставку на заседании Правительства Петербурга. Журналистам Валерий Васильевич сообщил, что, согласно Конституции, имеет полное право на соцобеспечение по возрасту, «как любой гражданин Российской Федерации». Ведь он «уже пенсионер» (в мае чиновнику исполнится 61 год. – Прим. ред.).

– Если я где-то в чем-то провинился перед жителями Петербурга, прошу меня извинить: это было неумышленно, работы было много, – сказал Шиян. – Возвращаться на госслужбу не планирую, я сыт этой работой. Сначала надо отдохнуть, поработать на даче (сейчас как раз сезон). С удовольствием продолжу работать по своей основной специальности, я инженер-строитель: строить нужно много, качественно и для людей.

Валерий Шиян возглавил Жилищный комитет в ноябре 2011 года. До этого он замещал главного инженера в «Петербурггазе», возглавлял компанию «Вертикаль», управлял несколькими дачными некоммерческими партнерствами, садоводствами и ТСЖ, а также работал в дочерних организациях «Евросиба».

В девяностых Шиян служил одним из заместителей в Управлении налоговой полиции по Петербургу, которое тогда возглавлял экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. А в восьмидесятых он, строитель по образованию, поступил на госслужбу, служил в КГБ, а затем и в ФСБ. В отставку вышел в звании полковника.

За семь с половиной лет в кресле председателя Жилкома Шиян пережил «разнос» Путина, после которого уволили профильного вице-губернатора, а самому Шияну прочили тот же путь. Были в ведомстве Валерия Васильевича и обыски, связанные с капремонтом.

Петербуржцам Шиян запомнился не только латанием крыш и борьбой с «падучими» фасадами, но и своими математическими способностями: пару лет назад чиновник доказал, что среднестатистическая петербургская семья вполне способна накопить на трешку за семь лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр КОНФИСАХОР, политический психолог:

– Отставка Шияна давно напрашивалась: проблем в его ведомстве было очень-очень много. Раньше его «держал» бывший губернатор, потому что они были близки по образованию и профессиональной деятельности, понимали друг друга. Ну, а сейчас наступил критический момент, когда основные проблемы в виде уборки снега сошли на нет, и просто пора было уже отправить его в отставку. Пришло его время, возможно, даже понести ответственность за то, что происходило. Думаю, впереди большие разбирательства по тому, что творилось в комитете.

Очевидно, для людей менее значимы лозунги, партийная принадлежность и «светлое будущее»: им важно, что происходит здесь и сейчас – в наших домах и дворах. Кто может занять место Шияна? Наша кадровая политика настолько непредсказуемая и порой даже алогичная, что дать какой-то прогноз нереально.

Дмитрий СОЛОННИКОВ, директор Института современного государственного развития, политолог:

– Зима закончилась, начался разбор полетов. Были проведены проверки, результаты передали правоохранителям. То есть это не эмоции или попытка словить хайп, публично кого-то распяв, а серьезная работа по выяснению причин. Это не просто недостатки при формировании бюджета или не вовремя закупленная техника, а нечто большее. Постепенно Беглов наводит порядок в различных отраслях городского хозяйства. В комитете будет определен круг людей, по которым примут, возможно, не только кадровые решения.