Керамические таблички на мостах Петербурга не выдержали зиму

О петербуржце, который устанавливает на городских мостах керамические таблички ручной работы, «Комсомолка» писала еще год назад. Мы решили вернуться к этой теме и выяснить, как продвигается проекта художника Юрия Осинина.

Как «умирала» старина

- Образ любого города складывается прежде всего из деталей, - рассказывал об идее заменять таблички с названиями мостов Юрий. - Из объектов, которые соразмерны человеку. Стадион на Крестовском острове, например, человеку не соразмерен. Это скорее сомасштабное государству сооружение. А вот таблички с названиями мостов – наоборот. Тем более что это совершенно уникальная питерская «фишка». Такого, чтобы все мосты были подписаны в каком-то одном особенном стиле, как самые настоящие музейные экспонаты, больше нигде нет.

До революции у мостов ставили либо деревянные (если на окраине), либо металлические (если в центре) таблички.

- После войны табличек почти не осталось, - продолжает Осинин. - И в 1948 году руководство города решило их восстановить. Специально для этого был разработан особенный «ленинградский» шрифт и единый стиль оформления.

Но спустя шестьдесят с лишним лет городу с этой благородной красотой пришлось проститься. На смену обветшалым старинным табличкам пришли новые: плоские, жестяные, покрытые самоклеящейся пленкой. В исторические кованые рамки они вкручивались кое-как, быстро выцветали, покрывались грязью, да и вообще смотрелись, мягко говоря, непредставительно. Так бы и стояли петербургские мосты, изуродованные новоделом, если бы Юрий Осинин, к тому моменту успевший открыть собственную мастерскую архитектурной керамики, не решил им помочь. В 2015 году он вместе с товарищами установил первую керамическую табличку ручной работы на Таракановском мосту, который пересекает Обводный канал.

Лед тронулся

И пошла работа: вскоре Юрий поменял таблички на 14 ближайших к мастерской мостах.

- Мы провели большую исследовательскую работу, - отмечает он. – Изучали архивные записи и фотографии, общались с экспертами. Буквально по кусочкам восстанавливали старинный ленинградский шрифт.

Юрий Осинин успел заменить более 10 табличек.

Поначалу дело шло тихо: старания энтузиастов не привлекали большого внимания ни со стороны жителей, ни со стороны городских властей. Однако через год о проекте Осинина заговорили в СМИ, он получил несколько престижных премий от городского сообщества – словом, лед благополучно тронулся.

- С «Мостотрестом» мы пришли к взаимопониманию только в 2018 году, - продолжает герой нашей истории. – Теперь работаем на договорной основе: они присылают нам план, мы делаем таблички, нам их оплачивают.

Сумма, отметим, в договоре прописана чисто символическая: 2 900 рублей за одно изделие. Это дороже, чем жесть и пленка – новодоел обходился всего в 600 – но если учитывать, что все таблички, как и раньше, делаются вручную, а глину, гипс и эмаль художник закупает сам, получается даже ниже себестоимости. Но как бы то ни было, дело с мертвой точки сдвинулось: в сотрудничестве с «Мостотрестом» художник уже заменил почти сотню табличек.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

ТАБЛИЧКИ ВНЕ ЗАКОНА

Между тем в самом «Мостотресте» к проекту Юрия относятся без особого восторга, так как закон Петербурга запрещает самовольное перемещение и размещение объектов благоустройства.

- С Юрием мы познакомились еще в середине прошлого года, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Мы пригласили его к нам и разъяснили, что его действия можно квалифицировать как административное правонарушение. Однако в ходе беседы нам удалось прийти к единому мнению – мы не стали инициировать разбирательство, а наоборот, договорились вместе определить перечень мостов для продолжения проекта. Но позже выяснилось, что альтруизм Юрия пропал, и менять таблички за свой счет он отказывается. Но мы все равно пошли на его условия, потому что любим наш город и ценим его историческое наследие.

Но зимний сезон показал, что керамика не так уж практична – на некоторых табличках появились трещины. Поэтому, возможно, мы будем пересматривать целесообразность дальнейшей замены табличек и сотрудничества с художником.