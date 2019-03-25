В Петербурге под лед провалились двое детей

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Военная авиация готова бомбить Ленобласть, МЧС в недоумении 00:00 00:00

Днем 25 марта сотрудники полиции и спасатели МЧС прибыли по вызову на набережную Невы в районе дома номер 137 по проспекту Обуховской обороны. Здесь на лед реки вышли два подростка. Оба провалились в воду.

- К спасателям обратилась женщина. По словам мамы детей, один ребёнок ушёл под лёд, а второй находился в 15 метрах от берега, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

После сообщения о происшествии, на место трагедии приехали экипажи полиции, 2 машины скорой помощи, и МЧС с лодкой и водолазами.

По неподтвержденным данным, один из вышедших на лед детей погиб, а второго удалось спасти очевидцам происшествия. Впрочем, пока в региональном управлении МЧС по Петербургу ЧП комментируют сдержано.

- Работы все еще продолжаются, - сказал корреспонденту «КП-Петербург» глава пресс-службы петербургского МЧС Андрей Литовка.

В Центральной водно-спасательной станции Поисково-спасательной службы Петербурга подтверждают, что около 17:20 получили вызов. Вводные данные - два подростка вышли на лед, оба провалились, одного вытащили очевидцы, другой утонул.

Напомним, что выход на лед в Петербурге официально запрещен с 7 марта.