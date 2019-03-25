28 марта в Санкт-Петербурге выступит иеромонах Фотий

Триумфатор телепроекта «Голос», певец и композитор иеромонах Фотий заслужил признание миллионов зрителей от Калининграда до Южно-Сахалинска. Абсолютно лишенное аффектации и «игры на публику», каждое его сольное выступление – это всегда знак качества, гимн Настоящему Искусству.

На сегодняшний день Фотий – единственный монах, добившейся любви огромной России. Его поклонники заранее узнают гастрольный график исполнителя и вслед за любимым батюшкой отправляются в путешествия по стране.

Артистическую манеру иеромонаха Фотия отличает высокая вокальная культура, богатство тембровой нюансировки, отточенность фразировки, необыкновенное сценическое обаяние. Разносторонний и тонкий художник, он с равным успехом поет духовную, классическую и эстрадную музыку.

Для своего концерта в ДК им. Горького иеромонах Фотий выбрал насыщенную программу, состоящую из настоящих жемчужин русского классического романса – самых известных сочинений Глинки («Жаворонок», «Скажи, зачем»), Рахманинова («Сирень», «Ангел», «Я не пророк», «Здесь хорошо», «Ночь печальна» и др.), итальянской классики, мировых хитов. Программа состоит из произведений на шести языках. Аккомпонирует талантливый исполнитель, импровизатор, лауреат российских и международных конкурсов - Александр Тевелев. Специальный гость, виртуоз, скрипач - Степан Мезенцев.

Концерт состоится 28 марта. Начало в 19.00.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.