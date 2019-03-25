Уличные художники ко Дню театра усадили на крыше персонажа «Трех толстяков»

По информации Института исследования стрит-арта, сегодня рано утром, 25 марта, в Санкт-Петербурге, на крышу здания жилого дома по Фонтанке 67 «приземлился» продавец шаров из повести «Три толстяка». Инсталляция с реалистичным манекеном, сделанным из скотча по методу известного художника Марка Дженкинса, установлена уличными художниками. Также на улицах центральных районов можно найти ещё несколько графических работ с персонажами повести.

Поводом для интервенции стал День Театра, а на создание этой работы авторов вдохновил нашумевший спектакль, поставленный по мотивам повести. Команда художников решила вынести образы спектакля за пределы сцены - на крышу дома и городские стены. Причем художники не ограничились одним объектом, а сделали целую серию работ: за прошедшие выходные на улице появилось несколько десятков стикеров и рисунков с циркачкой Суок, канатоходцем Тибулом и символическим образом Девы-смерти с косой. Для тех, кто видел спектакль «Три толстяка», они узнаваемы с первого взгляда. Рисунки сопровождаются цитатой : «Что случилось на площади Звезды?»

Также на улицах центральных районов можно найти ещё несколько графических работ с персонажами повести.

Эта интервенция - инициатива нескольких уличных художников, объединившихся специально для проекта и предпочитающих сохранять анонимность.

- Уличное искусство по своей природе анонимно, и внезапное появление на улицах высказываний - это реакция и рефлексия на разные ситуации, которые могут быть связаны как с актуальной городской повесткой так и с личными переживаниями, например, впечатления от просмотра спектакля, - прокомментировала Альбина Мотор, основатель Института исследования стрит-арта.