«Поправляйся, малыш!»: Волонтеры забрали у хозяина пса, привязанного к рельсам в Ленобласти

Вот уже несколько дней в Петербурге и Ленобласти осуждают чудовищную историю, произошедшую 21 марта в Гатчинском районе. Недалеко от станции Антропшино неизвестный привязал пса к железнодорожным путям и оставил бедолагу умирать. К счастью, машинисты вовремя заметили животное и затормозили электричку в нескольких метрах.

Собаку привязали к рельсам. Фото: vk.com/club175336494.

Однако на этом история спасения не закончилась. Когда хвостатого освободили, он убежал в неизвестном направлении. На то, чтобы найти несчастного, волонтеры потратили два дня.

Они выяснили, что собаку зовут Серега и принадлежит она одному из местных жителей. Увидев его, зоозащитники усомнились адекватности хозяина. Они убеждали мужчину отдать им пса, но тот сопротивлялся.

- Ему 14 лет, свои годы прожил. Но он мой друг. Со мной будет жить, - настаивал мужчина.

Почему его товарищ оказался привязан к путям, он так и не объяснил.

Днем в понедельник, 25 марта, добровольцы поделились долгожданной новостью: «Хвостик на пути в клинику». Именно так пса прозвали волонтеры.

- Подпольный псевдоним, - смеются они.

Теперь собаку будут любить и заботиться о ней. Фото: Фото: vk.com/club175336494.

В комментариях группы, созданной активистами, пользователи радуются чудесному спасению четвероногого.

«Какое счастье, что все закончилось хорошо! Спасибо всем спасателям! Поправляйся, малыш!», «Эх ты, Серега! Под счастливой звездой ты все-таки родился!», «Мордашка симпатичная», «Хвостик такой славный симпатичный парнишка», - пишут они.

Сейчас собаку обследуют ветеринары. Ее на сутки оставят в стационаре, чтобы врачи проверили здоровье пса. С деньгами на анализы помогли неравнодушные жители. На «карту Сереги» они перевели уже несколько тысяч рублей. Сбор средств продолжается.