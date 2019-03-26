2019-03-26T16:45:13+03:00
Общество

В Петербурге люди живут на три года дольше, чем в целом по России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова похвалила руководство города за заботу о пациентах
Александра МЕДВЕДЕВА
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Продолжительность жизни населения Петербурга в 2018 году увеличилась на полгода.Продолжительность жизни населения Петербурга в 2018 году увеличилась на полгода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Продолжительность жизни населения Петербурга в 2018 году увеличилась на полгода. В среднем граждане нашего города живут 76 лет. И это на три года дольше, чем в среднем по России. Такие данные озвучила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая сегодня находится с рабочим визитом в Северной столице. На заседании расширенной коллегии комитета по здравоохранению «Об итогах работы в сфере здравоохранения Петербурга в 2018 году и основных задачах на 2019 год».

Скворцова также отметила, что в городе снова фиксируется специалистами низкая младенческая смертность. Только 3,7 на 1000 родившихся уходят из жизни слишком рано. Низок и показатель смертности работоспособного населения в Петербурге. Он составляет 370 человек на 100 тысяч граждан. И это тот целевой показатель, к которому страна стремится к 2024 году.

- 2019 год начинает новую эпоху, - заявила Скорцова. - Первоочередные задачи – развитие первичной медико-санитарной помощи. Не ради инфраструктуры, а ради комплексной профилактики, развития систем общественного здоровья, ведения здорового образа жизни. Со следующего года мы переходим на ежегодную диспансеризацию взрослого населения. Мы должны работать с каждым участком, домом и подъездом. Мы должны знать каждого жителя и работать с человеком с рождения и на протяжении всей жизни.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании расширенной коллегии комитета по здравоохранению в Петербурге. Фото: Александра МЕДВЕДЕВА

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании расширенной коллегии комитета по здравоохранению в Петербурге.Фото: Александра МЕДВЕДЕВА

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербург Александр Беглов отметил, что необходимо изменить идеологию медицинской помощи, сосредоточить силы на профилактике. 60 процентов здоровья человека обеспечивается ведением правильного образа жизни. Для того, чтобы обеспечить условия для этого, по его словам, нужно только 12 процентов ресурсов здравоохранения.

В 2019 году более 1,5 миллионов человек планируется обеспечить в Петербурге диспансеризацией и первичной медицинским сопровождением. И уже принято решение выделить 1 миллиард рублей на выкуп в новостройках помещений и организации 12 кабинетов для врачей общей практики – там, где еще нет поликлиник, а люди нуждаются в оперативной медицинской помощи. Кроме этого до конца года Смольный планирует перевести 75 поликлиник в режим «бережливых». Также Александр Беглов подчеркнул важность развития в условия пробочного мегаполиса «санитарной авиации» и поблагодарил Веронику Скворцову за подаренный недавно Петербурге специальный оборудованный вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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