Снег задержится в Петербурге на три дня

«А за окном то дождь, то снег». Это про Петербург в конце марта. Только горожане обрадовались, что перезимовали, но не тут-то было. Весна решила не торопить события. И 26 марта Северная столица снова оказался во власти снега. А горожанам вновь пришлось укутаться потеплее – ведь вместе с осадками пришло и небольшое похолодание. А под ногами снова белое покрывало и скользкие улицы. Продолжаться такая невеселая погода будет в Северной столице как минимум три дня.

Снег начался в ночь с понедельника на вторник. Синоптики обещают осадки весь второй рабочий день. Где-то по городу это будет снежок, а местами – не самый приятный вперемешку с дождем. Радует только, что сильных снегопадов не предвидится. Поэтому и у коммунальщиков такого аврала, как зимой, точно не будет. В ночь на среду в Петербурге тоже будет идти небольшой снег. При этом температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. После этого утром 27 марта, конечно на дорогах ожидается гололедица.

Но среда, по данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», даст передохнуть и от дождя, и от снега. Днем 27 марта погода будет облачной, но иногда может проглядывать солнце. А температура воздуха составит от 2 до 4 градусов со знаком плюс. Снег вернется в город в ночь на четверг вместе с заморозками от -2 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +4-6, но осадки сохранятся. И снова горожанам не лишним будет захватить с собой зонтик. И дождь, и снег местами ожидаются в Петербурге в четверг. При этом в ближайшие дни не предвидится сильного ветра.

Впрочем, синоптики спешат утешить петербуржцев. Такая погода явление временное и уже в пятницу в город снова вернется весна.

– Действительно, пришел холодный циклон, но он не очень долго будет продолжаться. Завтра будет сравнительно холодно, ночью будет отрицательная температура. А потом к нам придется теплая воздушная масса с Атлантического океана, с Балкан. И уже в пятницу температура будет +8-10, – рассказал «КП-Петербург» профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин.

Напомним, что сурки весну уже поддержали: в Ленинградском зоопарке они проснулись 19 марта.