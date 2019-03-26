Шалость удалась: Мошенники продали петербуржцам билеты на волшебное шоу и испарились

Красочная афиша мультимедийного шоу «Гарри Поттер. Новогодние приключения» появилась в Петербурге за несколько месяцев до главного праздника зимы. Организаторы обещали маленьким зрителям полное погружение в мир волшебства. Вместе с неразлучной троицей Гарри, Роном и Гермионой дети должны были сразиться коварным Волан-де-Мортом, остановившим время.

- Перед Новым годом купила детям билеты на спектакль, им очень нравится Гарри Поттер, - рассказывает Светлана. – Обещали цветные мультимедийные браслеты, дымовое и светодиодное шоу, мыльные пузыри, лотерею. За вход для четверых отдали три тысячи рублей.

На шоу семья собиралась 2 января 2019 года. Однако за неделю до этой даты им пришло сообщение: «Спектакль отменен».

Афиша мультимедийного спектакля. Фото: соцсети.

- Сказать, что дети расстроились - это ничего не сказать! – вздыхает Светлана. – Но надежда еще оставалась. Организаторы заявили, что шоу просто перенесли по техническим причинам. Назначили новую дату, но ситуация повторилась. И так три раза.

Такие фокусы возмущенным родителям не понравились.

- Когда стало понятно, что представления мы не дождемся, нас две недели кормили «завтраками». Теперь и на звонки никто не отвечает, в мессенджерах сообщения непрочитанные висят, хотя абонент постоянно появляется в сети.

Сейчас мамы и папы пытаются добиться справедливости. Оставляют отзывы в интернете, обрывают телефон организаторов. В ответ раздаются лишь длинные гудки. На звонок корреспондента «Комсомольской правды» мошенники также не ответили.

«ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА»

Билеты на шоу петербуржцы покупали через сайт организаторов (сейчас недоступен – прим.ред.) и специальные сервисы. Один из них – «Горбилет», который не первый год занимается продажей и бронированием билетов со скидками. С предпринимателем по фамилии Жакупов, компания заключила договор о сотрудничестве. По его условиям, ресурс размещал информацию о представлении. Все, что происходило дальше оставалось на совести организатора. В том числе и сбор денег со зрителей.

- Выкуп билетов осуществлялся по промокоду через сайт ИП Жакупова. - объясняет генеральный директор ООО «Горбилет» Антон Храмцов. - Подобный случай за время 3,5 -летней работы сервиса единственный и выходит за рамки здравого смысла. Сразу после этого случая мы решили изменить систему сотрудничества с организаторами. Теперь деньги за билеты поступают нам. Благодаря этому зрители получают гарантию возврата средств, если что-то пойдет не так.

В Петербурге планировалось несколько представлений. Фото: скриншот сайта.

По словам Храмцова, после отмены шоу части клиентов Жакупов возместил ущерб. А потом, как по мановению волшебной палочки, испарился. Примечательно и то, что этот же спектакль активно рекламировался в Тюмени. Для жителей столицы Западной Сибири отмена шоу также стала неожиданностью.

- Мы такие же потерпевшие, как и пользователи сервиса. Понесли большие репутационные и денежные потери, - вздыхает Антон Храмцов. – Сейчас мы помогаем пострадавшим клиентам вернуть средства и наказать организатора, который сорвал их планы. Компания возвращает свои деньги пользователям, оформившим бронь через наш сервис. Также мы окажем пострадавшим юридическую помощь - готовим групповое исковое заявление. В качестве моральной компенсации, по мере возможности, бесплатно приглашаем на другие мероприятия.

Сколько человек пострадали из-за фокусов нечестивого предпринимателя подсчитать сложно. В одном «Горбилете» на уловку попались около 70 человек. В среднем каждый из них приобрел по три билета (около 2500 рублей). Были и те, кто покупал проходки напрямую или через другие сервисы.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрист Общества защиты прав потребителей Сергей Емельянов: «Идти в полицию»

Единственное, что можно сделать – обратиться в полицию. Нужно добиться возбуждения уголовного дела по факту мошеннических действий. Это достаточно сложно. Поэтому, чем больше людей пожалуется, ты выше шанс. Можно взять одного адвоката на всех. Он составит грамотное заявление, вычислит, куда его подать. Но, по моему опыту, деньги, скорее всего, организатор не вернет. Они явно уже разошлись по карманам.