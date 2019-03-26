«Мой самый близкий друг»: Аглая Тарасова поделилась детским фото с мамой

В свежем Instagram-посте звезды фильма «Лед» Аглаи Тарасовой появился детский хулиганский снимок с ее мамой актрисой Ксенией Раппопорт.

«Мне кажется, эта фотография очень точно описывает наши отношения, - заметила девушка. – Мама, это огромное счастье быть твоей дочерью. Я люблю тебя и невероятно тобой горжусь, мой самый близкий друг».

kseniarappoport Как пела моя старшая дочь, когда была маленькой: К сожаленью, день рожденья только раз .. два

Сама Ксения, отметившая накануне 45-летний юбилей, оставила у себя в Instagram такую реплику: «Как пела моя старшая дочь, когда была маленькой: К сожаленью, день рожденья только раз .. два , три!»

aglayatarasova Мне кажется, эта фотография очень точно описывает наши отношения,мама

Напомним, старшая дочь Народной артистки России, актрисы Санкт-Петербургского МДТ-театра Европы Ксении Раппопорт Аглая не собиралась идти по стопам своей мамы. В планах у окончившей школу девушки была карьера политолога, и она даже посвятила этому некоторое время. Но однажды мама попросила поехать с ней на съемки сериала «После школы», чтобы там понянчится с младшей дочкой Софией. В процессе работы над сериалом, Аглае предложили сначала сыграть эпизод, а потом доверили и главную роль. Из-за плотного графика учебу пришлось бросить. Несмотря на отсутствие профильного образования, Аглая стала успешной киноактрисой.