2019-03-26T17:22:41+03:00
Спорт

Чемпионы Дмитрий Бивол и Сергей Кузьмин в Школе Героев

22 марта прошла встреча в рамках проекта, созданного благотворительной инициативой семей спортсменов Play and Help
Степан СТЕПАНОВ
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Боксеры Дмитрий Бивол и Сергей Кузьмин пообщались с воспитанниками Детской Деревни sos.Боксеры Дмитрий Бивол и Сергей Кузьмин пообщались с воспитанниками Детской Деревни sos.
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Боксеры Дмитрий Бивол и Сергей Кузьмин пообщались с воспитанниками Детской Деревни sos, для которых создан проект. Спортсмены только что вернулись из США, где в очередной раз защитили свои титулы чемпионов мира по версии WBA в полутяжелом весе и в тяжелой весовой категории.

Дмитрий и Сергей поделились с ребятами не только радостью побед, но и тем, сколько труда стоит за красивыми званиями и титулами.

«Наши пояса сделаны не из золота. Они состоят из пота, крови, терпения, воли и огромного труда», - рассказал Дмитрий Бивол, - «Сергей, например, во втором раунде сломал руку об голову соперника, но еще 8 раундов боксировал и довел бой до победного финала».

Воспитанники Детской Деревни SOS наперебой задавали вопросы Сергею и Дмитрию. Их интересовали как совсем простые вещи: каковы предпочтения спортсменов в еде, сколько они тренируются, как учились в школе; так и недетские темы: что ценят в людях, на что не хватает смелости, сколько зарабатывают. «Бой боксера может стоить десятки миллионов евро, как, например, у знаменитого Майвейзера, а может тысячу евро у молодых спортсменов», - деликатно ушел от ответа Сергей Кузьмин.

Настоящий фурор произвели те самые чемпионские пояса, которые Дмитрий и Сергей привезли с собой на встречу. Ребята получили возможность не только их увидеть, но также потрогать и сфотографироваться.

«Здорово, что есть такой проект, как Школа Героев. Я сразу вспомнил себя в детстве, к нам в спорт школу тоже приезжали известные спортсмены, мы подмечали, какие у них машины, как они одеты, как говорят, идентифицировали себя с ними и тоже мечтали об успехе. Такие встречи дают понимание, что «звезды» и чемпионы – это такие же люди, просто они больше трудятся, меньше позволяют себе лениться. Значит, каждый на это способен», - поделился Дмитрий.

СПРАВКА

«Play and Help» – это благотворительная инициатива, созданная семьями известных спортсменов. Основатели и главные идеологи - супруги футболистов ФК «Зенит»: Екатерина Смольникова и Виктория Шатова. В Попечительский Совет инициативы в настоящий момент входят Илья и Николь Ковальчук, а поддержку инициативе оказывает вице-премьер правительства РФ, глава РФС Виталий Мутко, семьи спортсменов, а также представители культуры, искусства и социально ответственного бизнеса России.

Цель Play and Help - продвижение идей благотворительности и адресная, безвозмездная, эффективная и честная помощь тем, кто в этом особо нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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