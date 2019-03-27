Ким Ир Сен: История великого человека продолжается

В истории человечества много великих людей и известных деятелей, которые оставили свои имена в памяти потомков своими свершениями данного времени, благородной нравственностью и проведением замечательной политики. Однако не очень много таких великих людей, заветы и заслуги которых и после их смерти все в полной сохранности наследуются и которые пользуются уважением и почтением так, как это было при жизни.

Каким бы известным великим ни был человек, после его смерти рассказ о нем обычно передается как один из исторических рассказов, вписанных в одну страницу в летописи истории. С течением времени, конечно, смутными становятся воспоминания грядущих поколений об ушедших людях.

Однако дело с Президентом Ким Ир Сеном обстоит иначе.

Ким Ир Сен – отец в деле строительства государства. В первой половине прошлого века, когда Корея превратилась в японскую колонию, он в длительный период вел трудный антияпонский кровавый бой для возвращения суверенитета и освободил страну (15 августа 1945 г.). Превратил Корею подлинно в народную страну, могущественное государство самостоятельности.

А также он был политиком-великаном мирового калибра, который оказывал духовную и материальную помощь странам третьего мира в строительстве нового общества, и сделал огромный вклад в проведение мировой политики самостоятельной ориентации, прежде всего в движение неприсоединения.

Президент Ким Ир Сен, конечно, давно ушел из жизни (8 июля 1994 г.), но и сегодня его история продолжается вместе с его именем.

Идеи и теории чучхе, основанные Президентом Ким Ир Сеном, наследуются и претворяются в жизнь в практике государственного строительства и государственной деятельности, труды и книги, которые написал он при жизни, читают все люди постоянно.

Вся его жизнь, можно сказать, была проникнута любовью к народу и духом самостоятельности. Он, поклоняясь народу, как небу, до последних минут своей жизни самоотверженно трудился во имя счастья народа.

В государственном строительстве и государственной деятельности всегда придерживался принципов самостоятельности, выступая против поползновения на установление господства над другими, внес немеркнущий вклад в дело строительства нового мира, где будет осуществлена самостоятельность народов.

Сегодня в КНДР полностью выполняются прижизненные замыслы Ким Ир Сена, и идея «Народные массы – превыше всего» является политическим идеалом, неизменно сохраняются принципы – независимости в политике, самостоятельности в экономике, самообороны в защите страны.

Президент Ким Ир Сен – вечный вождь и любимый отец для корейского народа.

В КНДР повсеместно установлены мозаичные панно с изображением Ким Ир Сена со светлой улыбкой, а на улицах стоят башни бессмертия.

С течением времени усиливаются чувства уважения к нему и тоски о нем, и все корейцы, от мала до велика, ко дню его рождения или в знаменательные даты приезжают на места, где стоит его статуя или мозаичное панно с его изображением, чтобы выразить высочайшие почести ему.

И сегодня в стране звучат песни о почтении к нему, передаются рассказы о нем, прилагавшем самоотверженный труд при жизни во имя страны и народа.

Его свершения навеки передаются грядущим поколениям, а места, где запечатлены следы его деятельности, сохраняются и используются как священные места, где воспоминают о нем и учатся на его примерах.

Чтобы восхвалять Президента Ким Ир Сена, внесшего выдающийся вклад в мировую политику и показавшего живой пример интернационализма, и после его кончины разные страны мира преподносят ему юбилейные ордена и медали, ко дню его рождения художественные деятели разных стран мира приезжают для участия в торжественном художественном фестивале дружбы «Апрельская весна» международного масштаба.

Миром воспеваемый человек

Вечный вождь корейского народа Президент Ким Ир Сен (1912 г. – 1994 г.) – выдающийся великий человек, которого признает мир.

Ясное свидетельство тому – минувшие десятки лет народы разных стран мира дали улицам, органам и организациям своей страны дорогое имя Ким Ир Сена.

С той поры, как освободилась Корея, до конца 1990-х годов 480 с лишним улиц, органов и организаций более 100 стран мира дано имя Президента Ким Ир Сена, а после их число еще увеличилось.

Типичным примером служит кимирсенская ячейка, появившаяся в 1945 г.

1945-й год был историческим годом, оставленным за собой неизгладимые следы в мировой истории. Фашистская Германия и японский империализм, которые попирали мир и свободу на Земле, потерпели поражение, и вторая мировая война завершилась.

Внимание мировой общественности было сосредоточено на Корее, слабой и малой стране на Востоке, победившей над Японией.

Вот именно в то время в Коста-Рике рабочие отрасли производства бананов, принадлежавшие к Народной партии, образовали кимирсенскую ячейку с чувством уважения к Ким Ир Сену, который делает вклад в защиту мира на Земле и своим мудрым руководством ведет строительство нового общества, где народ станет хозяином.

В ноябре 1950 г. в Китае, в Пекинской средней школе № 5 организована группа имени Ким Ир Сена, через несколько лет в Юйвэньской средней школе в Гирине, где запечатлены следы его революционной деятельности начального периода, – памятная читальня. В отражение почтения китайцев Ким Ир Сену в 1953 г. Коммунистическая партия и правительство Китая приняли решение наименовать классную комнату, где учился он, – памятной читальней имени Маршала Ким Ир Сена, а позже – памятной читальней имени товарища Ким Ир Сена.

В 1970-е годы разные страны мира организовали библиотеки, кружки по изучению трудов, комитет по изучению трудов, кружки по изучению идей чучхе, кружки по изучению трудов и истории революционной деятельности и другие, которые носят дорогое имя Ким Ир Сена.

Для изучения идей чучхе, основанных Ким Ир Сеном, в апреле 1969 г. в Мали появился первый кружок по изучению трудов Ким Ир Сена. Вместе с этим в мировом масштабе велась работа по изучению, усваиванию, широкому распространению и претворению в жизнь трудов Ким Ир Сена.

В 1970-е годы во многих странах мира, в том числе в Индии, Пакистане, Японии, Чили, Йемене, Судане, Эквадоре, созданы организации, которые специально изучают труды Президента Ким Ир Сена, и изданы «Сочинения Ким Ир Сена», «Избранные сочинения Ким Ир Сена» и др.

В частности, то, что главы государств разных стран выразили наибольшее почтение Президенту Ким Ир Сену, является проявлением высокого международного авторитета Ким Ир Сена.

В апреле 1965 г. экс-президент Индонезии дал по-новому выведенному редкому цветку название кимирсенхва, сочетая его с именем Ким Ир Сена. А экс-президент Гвинея с чувством уважения к Ким Ир Сену, который организовал в Пхеньяне симпозиум неприсоединившихся и других развивающихся стран по вопросам увеличения продовольственного и сельскохозяйственного производства и инициировал создать в странах Африки НИИ сельского хозяйства, в январе 1982 г. выступил с предложением наименовать НИИ в своей стране НИИ сельского хозяйства имени Ким Ир Сена.

В апреле 1993 г. известные деятели политических, общественных кругов и кругов ученых образовали в столице Индии – в Нью-Дели Международный совет Кимирсенской премии. А в ноябре 1994 г. на Кубе в знак наибольшего уважения кубинского народа к Ким Ир Сену один агротехникум наименован агротехникумом имени Ким Ир Сена, в Камбоджи в торжественной обстановке велась церемония наименования улицы имени Генералиссимуса Ким Ир Сена с открытием вывески улицы. В декабре того же года в Мадагаскаре проводилось мероприятие по наименованию Панпинского детсада в городе Антананариву детсадом имени Ким Ир Сена.

В Китае бывший дом семьи Чжан Вэйхуа, где хранятся следы антияпонской революционной борьбы Ким Ир Сена, благоустроен как музей в честь Президента Ким Ир Сена. И открыт по случаю первой годовщины со дня его кончины. Болгары, воспевая Ким Ир Сена как величайшего из великих людей, впервые встреченного человечеством и глубоко уважаемого им, провели церемонию наименования библиотеки имени Ким Ир Сена. В Сирии в апреле 2002 г. наименовали одну улицу столицы Дамаска улицей имени Ким Ир Сена, а благодаря усилиям и вниманию директора группы Глобал Великобритании и народов разных стран мира в октябре 2007 г. создан Международный Кимирсенский Фонд.

Так, за прошедшие десятки лет независимо от различий в политических взглядах, вероисповедании, системах и идеологиях появились в пяти континентах мира подразделения и организации, носящие дорогое имя Президента Ким Ир Сена. Это взрыв чувств народов мира, восхваляющих Президента Ким Ир Сена, очарованных его бесценными свершениями и величием.

Президент Ким Ир Сен вечно живет в сердцах людей мира.

Присвоенное Новиченко звание Героя

Прошло несколько месяцев после освобождения Кореи (15 августа 1945 г.) от японской военной оккупации (1905 – 1945). 1 марта 1946 г. на площади Пхеньянского вокзала проходил митинг, посвященный 27-й годовщине Первомартовского народного восстания – общенационального восстания корейского народа против японского репрессивного режима.

На трибуне – Ким Ир Сен и другие руководители Кореи, а также комсостав Советской Армии в Корее. Когда Ким Ир Сен произносил речь перед толпой, неведомо откуда вылетела граната и падала неподалеку от трибуны. Было ясно: это дело рук террористов. В тот критический момент младший лейтенант Красной Армии Я. Т. Новиченко, выполнявший у трибуны задание охранной службы, рванулся вперед и повалился на нее. Кисть правой руки взрывом оторвало. В груди и ногах у советского офицера было немало осколков. Его контузило в голову. Понесли его в госпиталь – на операцию.

Ким Ир Сен принял все необходимые меры для его лечения: послал ценные медикаменты и тонизирующие средства. Он послал Якову Тихоновичу еще подарок – серебряный портсигар с надписью: «Герою 1 марта 1946 г. Новиченко от Председателя Временного Народного Комитета Северной Кореи Ким Ир Сена». После возвращения Новиченко на Родину он долгие 38 лет не забывал о нем и искал его.

Встреча Ким Ир Сена с ним состоялась в мае 1984 г. Президент, возглавив партийно-государственную делегацию КНДР, нанес официальный дружественный визит в СССР. По пути в Москву он на Новосибирском вокзале встретился с Яковым Тихоновичем Новиченко, и они тепло обнялись. С чувством глубокого волнения Президент вспомнил о героическом поведении, совершенном бывшим офицером 38 лет тому назад. Он сказал: очень приятно вас снова видеть через лет 40, – и высоко оценил его как символ дружбы между КНДР и СССР, как героя.

Поезд тронулся. Ким Ир Сен звал сопровождающих работников в вагон-кабинет заседания и еще раз сказал с оценкой: Новиченко даже не кореец, но проявил такую самоотверженность. Это настоящий героизм.

В мае по случаю 70-летия Новиченко этому советскому гражданину было присвоено звание Героя Труда КНДР. В то время Президент Ким Ир Сен проводил дни внешнеполитической деятельности, еще находясь в Москве.

После Президент на месте беседы с Новиченко, который посетил КНДР, сказал: «Откровенно говоря, нам надо было присвоить вам звание Героя раньше, когда вы совершили героический подвиг. Но в 1946 году еще не была создана наша Республика. Тогда был еще Временный Народный Комитет Северной Кореи. Свою Республику мы создали только в 1948 году. А в то время вас уже не было в Корее».

Это были слова сожаления о том, что Новиченко раньше не удостоился звания Героя. Благородное чувство морального долга Президента Ким Ир Сена перед воином-интернационалистом Я. Т. Новиченко вечно передается из века в век.