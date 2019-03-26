2019-03-26T18:25:28+03:00
Досуг

Эрос Рамаззотти: 13 октября 2019, Ледовый Дворец

Итальянский певец, обладатель уникального голоса снова в России с большими концертами!
Степан СТЕПАНОВ
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Эрос Рамаззотти.Эрос Рамаззотти.
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Выступление в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится 13 октября 2019 года.Талантливый итальянец Эрос Рамаззотти, покоривший мир своим голосом! Этот южный красавец на сцене уже больше тридцати лет. Тем не менее, каждый его альбом является откровением, как для преданных поклонников Эроса, так и для только что открывших его для себя слушателей.

За это время артист реализовал около ста миллионов своих записей. Он исполнял свои хиты на нескольких языках,писал тексты, музыку, продюсировал альбомы. Каждый его альбом становился мега-популярным,дуэты с Тиной Тернер, Шер, Лучано Паваротти, Джо Кокером, и многими другими знаеткаждый. История его жизни—это история того, как человек идет к мечте, невзирая на преграды. С детства Эросу нравилась музыка. Он играл на гитаре, сочинял стихи, мечтал стать поп-звездой. К 50 годам у Эроса Рамазотти есть всё, о чем может мечтать музыкант: 11 студийных альбомов (большинство из которых стали «платиновыми» и «золотыми»), концерты по всему миру, награды самых престижных мировых премий, включая MTV Awards и World Music Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU

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