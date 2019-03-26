Петербургская ярмарка недвижимости: Для тех, кто покупает квартиру, выбирает дом или планирует ремонт

29 – 31 марта 2019 года в Петербурге в КВЦ «ЭкспоФорум» пройдет большая Ярмарка недвижимости. В эти три дня на одной площадке в комфортных условиях покупатели жилья смогут встретиться с застройщиками, сравнить предложения разных компаний, прицениться к вариантам и, конечно, поймать свою скидку. Более 300 компаний примут участие в Ярмарке этой весной.

Экспозицию Ярмарки недвижимости составят тематические разделы:

ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: новостройки Петербурга и области, квартиры из «прошлых коллекций» на выгодных условиях, открытие продаж в новых ЖК. Сориентироваться в новых проектах, рассмотреть макеты жилых комплексов, расспросить о планировках и стоимости квадратного метра можно будет на стенде «Парад новостроек». Наряду с застройщиками на экспозиции будут работать стенды ведущих банков, предлагающих ипотечные программы.

АПАРТАМЕНТЫ. Новому формату недвижимости посвящен раздел «Апартаменты. Инвестиции в недвижимость». Здесь можно будет разобраться в многообразии типов апартаментов, вместе с экспертами рассчитать риски и перспективность вариантов.

ЗАРУБЕЖНАЯ И КУРОРТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: предложения для жизни и инвестиций в мегаполисах Европы и на курортах. Все дни будут проходить встречи с экспертами по вопросам покупки и владения зарубежной недвижимостью в разных странах, получения ВНЖ.

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. Выбрать готовые варианты домовладений в пригородах Петербурга, узнать, чем отличаются друг от друга предложения коттеджных поселков или найти перспективный земельный участок можно будет на экспозиции «Загородная недвижимость».

«СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». Более 100 компаний представят на выставке современные технологии и материалы для строительства загородного дома. Здесь можно будет выбрать домокомплект, сориентироваться в многообразии технологий, найти инженерные системы оптимальные для вашей ситуации и множество других полезных решений на разные бюджеты.

ДИЗАЙН И ИНТЕРЬЕР домов и квартир. Будущим новоселам профессиональные дизайнеры расскажут, как планировка квартиры влияет на стоимость будущего ремонта, объяснят, как выбрать квартиру, отвечающую именно вашей жизненной ситуации. А на стендах можно будет познакомиться с магазинами мебели, отделочных материалов, предметов интерьера.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА Ярмарки недвижимости включает 70 лекций по всем типам жилой недвижимости. Обзоры новостроек и экспертные мнения о новых объектах, семинары о том, как выбирать недвижимость, чтобы не разочароваться в покупке, мастер-классы по строительству домов, лекции по планировке жилого пространства. Полная программа – на сайте y-expo.ru.

Петербургская Ярмарка недвижимости - большая и разноплановая выставка. Чтобы получить от нее максимум пользы, организаторы советуют - спланируйте свой визит заранее. Выберите лекции, которые хотите посетить, решите, к стендам каких компаний подойдете в первую очередь, скачайте бесплатный билет. Все это можно сделать на сайте.