«Это позор»: Краско поддержал исключение Рудольфа Фурманова из Союза театральных деятелей России

Крупный скандал разгорается в культурной среде Петербурга. Правление городского отделения Союза театральных деятелей (СТД)России потребовало исключения Рудольфа Фурманова из организации. Соответствующее заявление, подписанное в том числе Иваном Краско, уже направлено в Москву.

- Мы приняли это решение, но слово за Москвой. Потому что нельзя так относиться к творческой организации. Он говорит, что ему плевать на СТД, что наш совет не имеет никакого значения, - возмутился Иван Иванович в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург».

По словам Краско, руководя негосударственным театром, Фурманов получает на год субсидию больше чем театры государственные.

-Все его связи держатся на страхе, потому что он доверенное лицо президента и советник губернатора по культуре и везде сует свой нос. Не место ему в СТД. Это позор. Я считаю, себя его антиподом и стою на этом, - отрезал старейшина актерского цеха Петербурга.

Но, кроме, финансовых, к Рудольфу Фурманову есть и другие претензии. Так, по мнению членов петербургского Союза театральных деятелей, известный антрепренер разработал крайне спорную программу развития городской культуры. Этот документ, представленный в феврале 2019 года в администрацию Петербурга, уже раскритиковали в СТД.

- Как разработчик программы Рудольф Фурманов проявил полнейшую несостоятельность. Это не систематизированный документ, а личные соображения хозяина частного театра, которые не соотносятся с реалиями культурной жизни города и юридически безграмотны, - говорится в заключении правления петербургского отделения СДТ, опубликованном в соцсетях.

По мнению театральных деятелей, близкое знакомство с выдающимися людьми не означает, что сам Фурманов приобрел знания для разработки программы по развитию культуры в Петербурге. А контрактная система для театров совершенно неприменима.

Рудольфу Фрманову ставят в вину разработку спорной программы развития культуры в Петербурге и получение субсидий для его театра "Русская антреприза имени Андрея Миронова".Фото: Олег ЗОЛОТО

Но у каждой медали две стороны. Корреспонденты «Комсомолки» не могли не спросить самого Рудольфа Фурманова по поводу скандала.

- Я, как член коллегии министерства культуры, по заданию Мединского (министр культуры - прим.ред.) разрабатывал новую программу улучшения театров. Видимо надавил кому-то на больную мозоль, - рассказал Рудольф Давыдович. - Я создал замечательный театр в стране, негосударственный театр. С маленькой субсидией, Мне только третий год дают субсидию в 30 миллионов.

Что театральный деятель имел ввиду под «мозолью», рассказала помощница Рудольфа Фурманова.

- Мы это связываем с одним телевизионным эфиром, на котором собрались представители ведущих театров России. Там прозвучала мысль, что все руководители театров должны быть переведены на контрактную систему, - сообщила Елена Вестергольм.

Сейчас, по мнению Елены Алексеевны, контрактная система - норма для современного общества. Это раньше худруки работали многие десятилетия, а сейчас должен быть контракт. Тем более, что все актеры уже давно «сидят» на срочных договорах. Поэтому и поднялось «восстание» против Рудольфа Фурманова, ведь те, кто предложил его исключить, просто побоялись за свои «теплые места».

-А что касается исключения из СТД, то Рудольф Давыдович просто посмеялся. Это общественная организация, пережиток советской власти, - рассказала Елена Вестергольм.

Впрочем, ситуация, конечно же неоднозначная. Кто прав, а кто виноват, стороннему наблюдателю разобраться крайне трудно. Необходимо знать всю театральную «кухню». И чем закончится эта история, предположить пока сложно.

- Ткнули палку в муравейник, - подытожила помощница Рудольфа Фурманова.