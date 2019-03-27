Главный тренер сборной России по Керлингу Игорь Минин: Участие Брызгаловой в телевизионном шоу резко повысило популярность керлинга

СОПЕРНИК СЫГРАЛ ЗАПРЕДЕЛЬНО

- В этом составе команда играет первый год, - говорит Игорь Минин. Девчонки собрались из трех разных команд, а Брызгалова последние три года специализировалась на дабл-миксте, который имеет свою специфику. Готовились к чемпионату мира серьезно, да и сыграли достойно. В своем амплуа Арсенькина вообще была лучшей и вошла в символическую сборную чемпионата! Только в керлинге кроме мастерства отдельных исполнителей очень важна сыгранность. Да и прочие сопутствующие факторы: опыт, спокойствие, уверенность в себе и удача.

- На чемпионат мира команда Ковалевой поехала, выиграв серию отборочных матчей у команды Анны Сидоровой. Такая система является оптимальной?

- Принципы отбора обсуждаются перед началом каждого сезона на исполкоме Федерации керлинга России. У мужчин за путевки на чемпионаты Европы и мира боролись четыре команды, у женщин – две. В следующем сезоне наверняка в спор за путевки на главные международные соревнования вмешается команда Влады Румянцевой, которая недавно выиграла юниорский чемпионат мира в Канаде.

- Чем объяснить поражение в четвертьфинале от сборной Японии, которую уверенно обыграли на групповой стадии?

- В ключевом матче наша сборная сыграла на своем уровне, а соперницы – на запредельном. Добротной игры для выхода в полуфинал не хватило.

- Чемпионами мира стали швейцарки, которых сборная России разгромила в стартовом матче со счетом 11:5…

- Для меня успех швейцарских керлингисток не стал неожиданностью. Скипом новых чемпионок является 39-летняя Сильвана Тиринзони, которая до этого выигрывала только молодежный чемпионат мира. Швейцарки неудачно начали групповой турнир, одержав всего одну победу в четырех матчах, но по ходу соревнований играли все лучше и лучше. Еще до начала четвертьфинальных матчей говорил о том, что меньше всего хотелось бы встретиться на стадии плей-офф с командой Швейцарии.

Анна Сидорова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КЕРЛИНГ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ

- В Дании керлинг достаточно популярен. Много ли зрителей было на матчах чемпионата мира?

- В выходные дни публика приходила на матчи. В будние играли в полупустом зале. Не сравнить с турниром Универсиады в Красноярске. К тому же датчане даже не подумали раздавать зрителям аудиогиды, чтобы с помощью специалистов оценивать нюансы игры. Многие даже кричали невпопад, под руку перед началом броска. Для Европы это в порядке вещей.

- Скип олимпийской сборной России Виктория Моисеева вышла замуж за датского керлингиста и переехала к нему. Встречали ли вы ее на чемпионате мира?

- Виктория приезжала поддержать нашу команду. Причем и ее муж в матче с датчанками тоже болел за сборную России. Он даже некоторые фразы по-русски уже выучил. Пока Моисеева не определилась с тем, будет ли продолжать карьеру. Виктория поддерживает форму и вполне еще может выступать на хорошем уровне.

Керлин в России становится все популярнее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пошло ли на пользу Анастасии Брызгаловой участие в проекте «Русский керлинг» на «Первом канале»?

- Самой Насте он был очень интересен, а на подготовке к серьезным турнирам не сказался. В сборной и в «Адаманте» вся пятерка настроена на максимальный результат. Для популяризации керлинга проект «Первого канала» - настоящий прорыв. Приток в секции у нас обычно происходит после Олимпиад. Уверен, после яркого телевизионного шоу к нам придет много народу, как это было с фигурным катанием после «Ледникового периода».