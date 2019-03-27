День театра в Северной столице: бесплатные спектакли, экскурсии и творческие встречи

Петербург одна из главных театральных столиц России. Недаром в городе на Неве более ста театров, а самые старейшие из них открылись более века назад. 27 марта в международный день театра в Северной столице приготовили особый подарок жителям и гостям города. Весь день для любителей искусства будут открыты двери ведущих театров города. Зрителей ждут экскурсии по закулисью, открытые репетиции спектаклей, творческие вечера, мастер-классы и встречи с известными актерами и режиссерами. «Комсомолка» собрала для вас самые интересные предложения.

На экскурсии гостей приглашают «Театр эстрады им. Аркадия Райкина» на Большой Конюшенной, Филармония джазовой музыки на Загородном проспекте, театр «Зазеркалье» на Рубинштейна и «Театру им. Ленсовета» на Владимирском проспекте. Гостям расскажут об истории создания театров, о тайнах закулисья, и о том, как «рождаются» постановки.

Жителей и гостей культурной столицы приглашают на спектакли и закулисьеФото: Артем КИЛЬКИН

Любители музыки смогут в этот день бесплатно послушать концерт камерного оркестра «Северная симфониетта» в театре «Мюзик-Холл», а также сходить на концерт ансамбля Филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте.

Встретиться с любимыми артистами предлагает музыкально-драматический театр «БУФФ» и «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова».

Для юных зрителей тоже приготовили интересную программу. Дети и их родители смогут посмотреть спектакль «Кошки-мышки» в «Кукольном театре сказки», спектакль «Чепуха в чемодане» в СПб ГБУК «Клоун-мим-театр «Мимигранты» и сходить на мастер-класс «Веселый лед» в Ленэкспо.

Посетить мероприятия можно по записи, количество мест ограничено. Ознакомиться со всей программой можно на сайте администрации.