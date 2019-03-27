Уроки безопасности от супергероя: как вести себя на железной дороге

Перед самыми каникулами четвероклассники 306-й школы Адмиралтейского района побывали на необычном уроке. Проходил он не в классе, а в электричке - по пути из Петербурга в Царское Село. Учителем у ребят был супергерой детских комиксов РЖД Железный Макс. Правда, урок больше напоминал занимательную викторину, ведь давно известно, что дети лучше всего воспринимают и запоминают информацию в процессе игры. В Северо-Западной пригородной пассажирской компании и на Октябрьской железной дороге, кстати, это прекрасно знают: акции, направленные на предотвращение несчастных случаев с детьми на железной дороге, здесь проводятся регулярно.

На этот раз железнодорожники решили не только напомнить ребятам правила безопасного поведения, но и немного рассказать об истории железной дороги. Вот вы, например, знаете, какое отношение к железной дороге имеет всадник на белом коне? И правда ли, что есть такая болезнь - паровозобоязнь? А школьники теперь знают, что, когда в Англии построили первую железную дорогу, поначалу перед составом ездил всадник с белым флагом и предупреждал людей. Про паровозобоязнь - это правда. За год до официального открытия Царскосельской железной магистрали такая проблема действительно была. Чтобы избавить людей от страха, их катали на поездах бесплатно, а самый первый состав по путям тянули лошади.

- А вы верите, что на вокзале в Царском Селе раньше устраивали балы и проводили спектакли? - спросил ребят Железный Макс, когда поезд прибыл на станцию Царскосельская.

Вопрос оказался с подвохом, и даже мы, взрослые, не смогли ответить на него правильно. Царскосельский вокзал изначально был построен как центр светской жизни, и там действительно ставились драматические спектакли, проводились литературно-музыкальные и танцевальные вечера. Впрочем, загляните на вокзал в Царском Селе, пройдитесь по павильону и все поймете.

- Но на современных вокзалах играть, бегать и танцевать строго запрещено, - напомнил школьникам Железный Макс. - Да и поезда сейчас гораздо опаснее, чем раньше.

Например, чем быстрее едет поезд, тем сильнее у него воздушная волна, которая может сбить человека с ног. Поэтому на платформах нарисована специальная ограничительная линия, выходить за которую нельзя. А вдоль путей можно идти только на расстоянии минимум пять метров от крайнего рельса и обязательно снять наушники, если вы слушаете музыку. В хороших наушниках гудков локомотива не слышно, а когда человек вдруг замечает приближающийся поезд, уже слишком поздно.

Ну а про зацеперов (тех, кто любит кататься на подножках и автосцепках) ребятам рассказали представители транспортной полиции. Таких любителей адреналина ждет суровое наказание - штраф и уголовная ответственность.

На обратном пути в Петербург Железный Макс поиграл с ребятами в веселую, но в то же время познавательную игру «Верю не верю», в которой задавал разные вопросы про безопасность на железной дороге. И на многие из них ребята отвечали правильно, получая за это приятные подарки - фирменные шоколадки, светоотражатели и цветные карандаши. В конце поездки каждому школьнику подарили красочные книжки об истории железной дороги.

ВАЖНО

Чего нельзя делать на железной дороге:

- слушать музыку в наушниках, разговаривать по телефону

- залезать на крыши вагонов и фермы мостов

- переходить пути в неположенном месте

- ходить вдоль путей

- заскакивать в вагон отходящего поезда

- подходить к вагонам до полной остановки поезда

- прислоняться к стоящим вагонам и перелезать под ними - вагоны в любой момент могут тронуться

- устраивать на платформе или вблизи железнодорожных путей игры

- заступать за линию, которая идет вдоль края платформы, - вас могут задеть выступающие части вагонов

- высовываться из окон и тамбуров

- запрыгивать на подножки во время движения поезда

- залезать на крышу вагона - там находятся провода высокого напряжения

- переходить пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 500 метров

- проходить вдоль путей ближе, чем 5 метров от крайнего рельса.