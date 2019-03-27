«Будет больше свободного времени»: Дочь Сергея Шнурова рассказала, чем займется ее отец после закрытия группы «Ленинград»

При упоминании Сергея Шнурова в голове возникает образ пляшущего на сцене и ругающегося матом музыканта. О том, что у эпатажного певца есть двое детей, многие поклонники уже и забыли.

Со своей первой женой Марией Исмагиловой музыкант познакомился в институте. В 1992 году сыграли свадьбу, а спустя год на свет появилась дочь Серафима. Тогда Шнурову только исполнилось двадцать лет. Студенческий союз продлился недолго. Через три года после рождения первенца музыкант разошелся с супругой. Дочь осталась жить с матерью.

shnrv.astnn С днём рождения, Дарт Отец!)) Ура! @shnurovs

Долгое время у Серафимы и Сергея отношения не ладились. Лидер группировки «Ленинград» редко встречался с дочерью. Девочка особого интереса к отцу также не проявляла. Изменилась ситуация несколько лет назад. Тогда в Инстаграме звезды начали появляться снимки с наследниками (у Шнурова также есть сын – Аполлон). Под одной из фотографий он однажды заявил, что гордится вредными привычками своих детей, чем возмутил поклонников.

- Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь. Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало, - написал Шнуров. - По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки.

«СЧАСТЬЕ – ЭТО ОТСУТСТВИЕ СУЕТЫ»

На страничке Серафимы тоже можно найти несколько фотографий с прославленным отцом. В том числе и с концерта на «Зенит-Арене», где Шнуров поставил рекорд и собрал 65 тысяч зрителей.

Известно, что девушка унаследовала от музыканта тягу к творчеству. Она увлекается графическим дизайном, архитектурой и сочиняет стихи. Чего Серафима точно не переняла – это тягу к публичности. Она не выставляет свою жизнь напоказ и редко рассказывает о себе. Накануне девушка все же решила пообщаться с подписчиками в Инстаграме.

Им Серафима рассказала, что ее дом – это Петербург, и она не хотела бы переезжать в другую страну. Одно из любимых мест в Северной столице – Таврический сад и Петропавловская крепость.

- Если в путешествие, то на Камчатку, - перечисляет она. – Любимая книга – Русские сезоны в Париже (если это можно считать книгой). Главная мечта – поразить саму себя.

Себя девушка называет ремесленником, а свой стиль описывает так: «Одевайся так, будто никого не встретишь». Шнурова не стесняется выставлять снимки в полуэротическом виде и не скрывает вредных привычек.

- Да здравствует алкоголь – причина и решение всех проблем! – подписала она свою фотографию в сексуальном кружевном боди и сигаретой в руке.

shnrv.astnn Люблю, знаете ли, фотографии в стиле: старшеклассница старается показаться крутой

Естественно, не обошлось без вопросов об отце и «Ленинграде». Пользователи попытались узнать, чем же займется Шнуров после распада группы. Судя по ответу, за будущее отца дочь не переживает.

- Теперь будет больше свободного времени, - сказала девушка, поставив в конце несколько улыбочек.

На последний вопрос о том, что же для нее счастье, она ответила: «это отсутствие суеты». Возможно, с годами это осознал и ее звездный отец.

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